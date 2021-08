Politische Forderungen zu Afghanistan – «Die Schweiz muss sofort 10’000 Geflüchteten Schutz gewähren» Das Chaos in der afghanischen Hauptstadt löst bei Parlamentariern von SP und Grünen Besorgnis aus. Nationalrätin Sibel Arslan fordert den Bund auf, mit den Taliban in einen Dialog zu treten. Philippe Reichen

Menschen klettern auf Flugzeuge, in den Strassen herrscht Chaos: Unglaubliche Szenen spielen sich heute in Kabul ab. Video: Boris Gygax, Tamedia, Agenturen, Twitter

Es sind unfassbare und herzzerreissende Szenen, die sich aus der afghanischen Hauptstadt Kabul via Twitter weltweit verbreiten. Flüchtlinge stürmen aufs Rollfeld des örtlichen Flughafens und klammern sich gar an startende Flugzeuge, um nach der Machtübernahme durch die Taliban das Land verlassen zu können.

Die Bilder lösen auch bei Schweizer Bundespolitikern grosse Sorgen aus. Die Linke will gezielt Flüchtlinge in die Schweiz holen, die Rechte jedoch fordert, eine Flüchtlingswelle müsse verhindert werden.

Fabian Molina, SP-Nationalrat und Mitglied der Aussenpolitischen Kommission (APK) verlangt vom Bund gezielte Sofortmassnahmen. Molina rechnet mit Hunderttausenden Afghaninnen und Afghanen, die in den kommenden Tagen und Woche das Land verlassen müssen.

Der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina fordert den Bund auf, afghanische Flüchtlinge unbürokratisch aufzunehmen und den Dialog mit den Taliban zu suchen. Foto: Keystone

Die Schweiz soll Flüchtlinge aus der Region eigenständig und unbürokratisch aufnehmen und bei der Kontingentierung grosszügig sein, sagt Molina. Vor allem aber müsse die Schweiz allen afghanischen Flüchtlingen, die bereits im Land sind, den Schutzstatus geben. «Es wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein, nach Afghanistan zurückzukehren», argumentiert Molina. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat schon bereits letzte Woche kommuniziert, auf Rückführungen abgewiesener Asylsuchender vorläufig zu verzichten.

SP fordert Aufnahme von 10'000 Menschen aus Afghanistan Infos einblenden So verantwortungslos der US-Einmarsch war, so rücksichtslos sei der überstürzte Abzug der internationalen Truppen, schreibt die SP am Montag. Die Partei fordert die Aufnahme von 10'000 Menschen aus dem an die radikalislamischen Taliban gefallenen Afghanistan. Für Menschenrechte und Demokratie sei die Machtübernahme der Taliban verheerend, die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung werde weiter wachsen. Es sei naiv und gefährlich anzunehmen, dass die Gräueltaten der Taliban an der Bevölkerung sich nicht fortsetzen würden.

Dass die Schweiz allen afghanischen Flüchtlingen, die bereits im Land sind, einen Aufenthaltsstatus gibt, ist für die grüne Nationalrätin und Aussenpolitikerin Sibel Arslan «das Mindeste». Man müsse zwingend auch über einen Familiennachzug nachdenken und Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzten und jenen, die jetzt am Flughafen sind und fliehen wollen, gezielt helfen, so Arslan.

Sie haben es geschafft: 329 Flüchtlinge konnten sich in einem Flugzeug vor den Taliban in die pakistanische Hauptstadt Islamabad retten. Foto: Jafar Khan (AP)

Die Aargauer SVP-Nationalrätin Martina Bircher kann der Ruf nach einer grosszügigen Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen in der Schweiz nichts abgewinnen. Bircher fordert den Bundesrat in einem Tweet auf, eine Strategie zu entwickeln, «damit sich die Flüchtlingswelle 2015 nicht wiederholt».

Birches Befürchtungen widerspricht das Szenario, welches das SEM Ende Juli präsentiert hat. 2015 hatten 40’000 Flüchtlinge in der Schweiz einen Asylantrag gesetllt. Fürs laufende Jahr geht das SEM von 15’000 Anträgen aus, nachdem die Gesuche und Migrationsbewegungen in den letzten 18 Monaten auf einem historischen Tiefststand gelegen hatten. Erst ab 2022 dürfte es gemäss dem Staatssekretariat eine «mehr oder weniger kontinuierliche» Zunahme der Asylgesuche geben.

Der Bundesrat und die Taliban

Fabian Molina will das SEM nun in die Pflicht nehmen. Das Parlament hat ihm Finanzmittel zugunsten der Migrationspolitik zugesprochen, um dort tätig zu werden, wo sich die Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert. Es brauche seitens der Schweiz nun zusätzliche Unterstützung für jene Länder in der Region, die afghanische Geflüchtete aufnehmen, so Molina.

Das EDA hat das Büro der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) bereits am Freitag schliessen lassen. Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis schrieb am frühen Montagmorgen auf Twitter: «Wir konnten unsere drei Mitarbeitenden des DEZA-Büros in Kabul mit Hilfe unserer Partner ausser Land bringen. Sie sind unterwegs in die Schweiz. Arbeiten mit Hochdruck daran, unter schwierigsten Umständen das Lokalpersonal zu evakuieren.» Weitere Informationen zur Evakuierung sollen während des Tages folgen. Man sei mit Informationen aktuell vor allem darum so zurückhaltend, um die Repatriierungen nicht zu gefährden, heisst es aus dem EDA.

Für die grüne Nationalrätin Sibel Arslan (BS) kann die Schweiz mit den Taliban in einen Dialog treten, vorausgesetzt diese halten sich an ihre Pflichten, wie die Einhaltung der Menschenrechte. Foto: Parlamentsdienste

Auf den Bundesrat kommt einige Arbeit zu. Er muss sich rasch klar werden, ob und unter welchen Bedingungen er die Taliban als neue afghanische Regierung anerkennt. «Das EDA muss dafür klare Kriterien aufstellen. Die Einhaltung der Menschenrechte ist dafür unabdingbar, und auch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan muss überdacht werden», sagt Sibel Arslan.

Eine Möglichkeit, die Lage der Zivilbevölkerung zu verbessern, wäre, dass die Schweiz als Sitzstaat des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) die Tätigkeiten des IKRK in Afghanistan gezielt unterstützt. Sibel Arslan sähe in der Unterstützung eine Möglichkeit, als humanitäres Land eine wichtige Rolle zu spielen. Fabian Molina hält es für unabdingbar, dass die Schweiz mit den Taliban in einen offiziellen Dialog tritt, obschon es sich um «eine Terrorregierung» handle. Im IKRK sieht der Zürcher Sozialdemokrat jene Organisation, die den Kommunikationskanal herstellen und die Taliban-Kämpfer an ihre völkerrechtlichen Pflichten erinnern könnte.

