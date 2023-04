Gute Dienste im Zwielicht – «Die Schweiz macht sich zum Handlanger eines Militärregimes» Die Schweizer Botschaft in Myanmar treibe durch fehlgeleitete Vermittlungsbemühungen einen Keil in die Opposition gegen das Militärregime, sagen Kenner des Konflikts. Das Aussendepartement widerspricht. Edgar Schuler

Die Militärjunta regiert in Myanmar mit brutalen Mitteln: Juntachef General Min Aung Hlaing bei einer Militärparade am 27. März. Foto: Aung Sihne (Keystone)

Für den prominenten Menschenrechtsaktivisten Igor Blazevic ist das Verhalten der Schweiz in Myanmar schlicht ein Skandal: «Lassen Sie mich unverblümt und direkt sein, denn die Angelegenheit ist ernst», teilte er seiner globalen Followerschaft via Facebook mit. «Der Schweizer Botschafter in Myanmar hilft der mörderischen Junta, die Bevölkerung des Landes zu besiegen.»

Blazevic bezog sich bei seinem Post auf die Bemühungen von Botschafter Tim Enderlin, zwischen dem Militärregime und den Oppositionsgruppen in dem südostasiatischen Land zu vermitteln.

Anderen Kennern der Situation in Myanmar geht die Wortwahl Blazevics zu weit. «Aber ich glaube doch, die Schweiz hat sich ungewollt zum Handlanger eines Militärregimes gemacht», sagt Philipp Annawitt.

Der Politologe arbeitete von 2015 bis 2020 für das UNO-Entwicklungsprogramm in Myanmar. Er beriet das Finanzministerium der demokratisch gewählten Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, bevor sie 2021 vom Militär gestürzt wurde.

Annawitt sagt: «Die Schweizer Botschaft ist kein neutraler Vermittler mehr, sondern immer mehr ein Spieler in Myanmars Machtspiel.» Dessen Strategie sei es, die Opposition zu spalten, um die demokratischen Kräfte einzeln militärisch zu besiegen.

Konkret wirft Annawitt der Botschaft vor, Vertreter von ethnischen Minderheiten dazu zu drängen, gegen deren Willen mit dem Militärregime in Verhandlungen einzutreten. «Damit verstossen die Vermittlungsbemühungen der Schweiz gegen das Prinzip der Freiwilligkeit, wie es in ihrer eigenen aussenpolitischen Strategie festgehalten ist», sagt der Myanmar-Experte.

Der Hintergrund der Kritik: Seit einem Putsch vor zwei Jahren herrscht in Myanmar das Militär mit drakonischer Härte. Aung San Suu Kyi sitzt seither in Haft. Das Regime tötete rund 3100 seiner Gegner, 20’000 weitere hat es ins Gefängnis geworfen. Und erst vor Tagen löste das Regime Kyis Partei auf. Beobachter sagen, das Regime führe einen Angriffskrieg gegen das eigene Volk.

Die demokratisch gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi sitzt seit dem Putsch von 2021 im Gefängnis. Foto: AFP

Damit hat sich bestätigt, was die heutige Chefin des Staatssekretariats für Migration, Christine Schraner Burgener, schon kurz nach der gewaltsamen Machtübernahme befürchtete. Sie war damals UNO-Sondergesandte für Myanmar und sagte in dieser Zeitung: «Myanmar wird zurückkatapultiert in die Zeit vor 2011, als das Land eine reine Militärdiktatur war.»

Die mit Gewalt unterdrückte Opposition im Land besteht aus unterschiedlichen Gruppen: die nach wie vor grosse Anhängerschaft Aung San Suu Kyis, ethnische Minderheiten, Organisationen, die sich bewaffnet wehren, und solche, die für einen friedlichen Widerstand eintreten.

Die Schweiz hat sich den Sanktionen gegenüber Myanmar angeschlossen, die erst Anfang März verschärft wurden. Hochrangige Militärs sind mit Einreiseverboten belegt, unter anderen der Chef der Militärjunta, General Min Aung Hlaing.

Die Schweizer Botschaft blieb und bleibt dennoch im Gespräch mit dem Regime. Botschafter Tim Enderlin traf kürzlich den Minister für internationale Entwicklung der Militärregierung zu Gesprächen – was von der Junta prompt als Zeichen ihrer Legitimität zu Propagandazwecken ausgeschlachtet wurde.

Der Schweizer Botschafter in Myanmar, Tim Enderlin (Dritter von links), beim Gespräch mit Regierungsvertretern. Foto: Facebook

Zudem liess die Schweiz Diplomaten der Putschregierung im Dezember zu einer internationalen Konferenz nach Genf einreisen. Dabei war das Thema nicht etwa die Situation in Myanmar, sondern die Nachhaltigkeitspolitik der UNO. Das Verhalten der Schweiz führte zu scharfen Protesten der Opposition. Vertreterinnen und Vertreter des Widerstands im Land selbst äussern sich zurückhaltender als Exilorganisationen der Opposition im Ausland oder der Menschenrechtsaktivist Igor Blazevic.

Zum Beispiel Paul Sein Twa, ein hochrangiger Vertreter der ethnischen Minderheit der Karen im Osten Myanmars. Via den als abhörsicher geltenden Messagingdienst Signal deutet er im Gespräch zwar an, dass gewisse Aktionen der Schweizer Botschaft bei verschiedenen Oppositionsgruppen umstritten sind. Offene Kritik an Botschafter Enderlin ist von Sein Twa aber nicht zu hören.

Auch Naw Wah Ku Shee, Chefin des Karen Peace Support Network , bleibt im direkten Gespräch vage, was die Schweizer Beteiligung bei den Friedensbemühungen in Myanmar angeht.

Naw Wah Ku Shee, Chefin des Karen Peace Support Network, übt im Gespräch keine offene Kritik an der Schweiz. Foto: Screenshot Vimeo

Auf Anfrage beim Schweizer Aussendepartement meldet sich nicht Botschafter Enderlin selbst zu Wort, sondern ein Mediensprecher. Er sagt: «Die Schweiz unterstützt eine Rückkehr Myanmars zur Demokratie.» Der Bundesrat habe den Militärcoup mehrfach scharf verurteilt, Sanktionen verschärft und die Militärbehörden zur Freilassung aller politischen Gefangenen aufgefordert.

Angesprochen auf die konkrete Kritik am Verhalten der Botschaft, sagt der Sprecher, die Schweiz sei sich des Risikos der Manipulation durch einzelne Konfliktparteien bewusst. «Deshalb steht die Botschaft mit allen Konfliktbeteiligten im Gespräch und kommuniziert das immer offen.»

Die Teilnahme am Friedensdialog ist laut dem Sprecher zudem immer freiwillig und erfolgt ohne Druck der Botschaft. «Die Schweiz bietet ihre Guten Dienste an und ist bereit, sichere Räume für Dialoge zu schaffen, wenn die Parteien dies wünschen», sagt der Sprecher.

Die Antworten befriedigen Philipp Annawitt nicht: «Die Schweiz hat keine Vorstellung davon, wie eine Lösung des Konflikts aussehen könnte, will aber eine vermitteln – das sieht nicht gut aus.»

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.