«Wir schätzen auch die Unterstützung der Schweiz»: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfing Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Hauptsitz der Militärallianz bei Brüssel (hier in einer Aufnahme am WEF 2022).

Foto: Laurent Gillieron (Keystone)