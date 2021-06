Vortrag in Thun – «Die Schweiz kann Klimavorbild werden» Der Oberländer Reto Knutti gilt als weltweit führender Klimaforscher. Er ist sich sicher, dass sich ohne lenkende Eingriffe durch den Staat nicht viel ändern wird. Stefan Kammermann

«Der Klimawandel ist überall sichtbar», sagte ETH-Professor und Klimaforscher Reto Knutti in Thun. Foto: Stefan Kammermann



«Der Klimawandel ist eine Tatsache», sagte Reto Knutti, Klimaforscher und Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich, am Dienstagabend in Thun. Auf Einladung der Eiger-Loge Oberland, deren Credo es ist, humanistisches Denken zu vermitteln, referierte der in Saanen aufgewachsene Hauptautor des letzten grossen Berichts des UNO-Weltklimarats über das Spannungsfeld Klimawandel.

Mit Blick auf die am Wochenende bevorstehende Abstimmung über das CO2-Gesetz legte der Referent dar, was es bedeutet, bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz zu erreichen. «Netto null heisst fertig Schluss mit dem Ausstoss der Treibhausgasemissionen», sagte er. Dies sei auch dringend nötig.