Tribüne – Die Schweiz hilft, den Frieden auf Korea zu bewahren Vor 70 Jahren ging der Koreakrieg zu Ende. Seither herrscht ein dauerhafter Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel – unter anderem dank der aktiven Mithilfe der Schweiz. Keum Chang-rok

Ein Schweizer Offizier beobachtet im Jahr 1977 die innerkoreanische Grenze. Foto: RDB

Die Republik Korea und die Schweiz feiern dieses Jahr den 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen und gleichzeitig den 70. Jahrestag der Schweizer Beteiligung an der NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). Seit 1953 stehen Schweizer Offiziere als Teil eines internationalen Detachments an der innerkoreanischen Grenze, auf der sogenannten entmilitarisierten Zone (DMZ), und überwachen die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens. Sie führen unter anderem Inspektionen auf der südkoreanischen Seite durch und beobachten allfällige militärische Eskalationen.

Die Existenz der militärischen Demarkationslinien erinnert daran, wie komplex die Aufrechterhaltung der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ist. Die Schweiz, bekannt für ihren unermüdlichen Beitrag zur globalen Friedenssicherung, spielte dabei eine wichtige Rolle, wie der folgende Vorfall im Jahr 1984 zeigt.

Als ein sowjetischer Student am 23. November 1984 überzulaufen versuchte, kam es zu Schüssen und Chaos. Generalmajor Pierre Jordan, damals Leiter der Schweizer Delegation in der DMZ, lief durch den Kugelhagel und flehte die Konfliktparteien an, die Feindseligkeiten einzustellen, um an diesem schicksalhaften Tag noch mehr Leben zu retten. Seine mutige Intervention bleibt ein ergreifendes Zeugnis für das Engagement der Schweiz, den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu wahren.

Das Waffenstillstandsabkommen im Jahr 1953 erteilte der NNSC den Auftrag, Waffenstillstandsverletzungen zu überwachen und zu untersuchen. Im Laufe der Jahre haben mehr als 700 Schweizer Militärangehörige unter dem Banner der NNSC in Korea gedient. Nach erfolgreicher Beendigung des Gefangenenaustauschs hat die Schweizer Delegation ein breiteres Aufgabenspektrum übernommen, darunter Vertrauensbildung, Förderung von Transparenz, gemeinsame Militärübungen und Untersuchungen.

Angesichts der verheerenden Folgen eskalierender Konflikte, wie sie im Ukraine-Krieg zu beobachten sind, wird es immer wichtiger, aus der Geschichte zu lernen.

70 Jahre ununterbrochener Frieden auf der Halbinsel haben Korea zu einer der zehn grössten Volkswirtschaften der Welt gemacht. Diese Stabilität hat dazu beigetragen, in mehreren Sektoren ein bemerkenswertes Wachstum voranzutreiben. Insbesondere der koreanische Technologiesektor hat bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Elektronik, Halbleiter, KI und Robotik erzielt. Die Automobilindustrie hat dank ihrer Innovation, ihren herausragenden Designleistungen und ökologischer Nachhaltigkeit weltweiten Erfolg erzielt.

Im Jahr 2024 sind Korea und die Schweiz nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, was das Engagement unserer beiden Länder für die Wahrung des globalen Friedens und der Sicherheit weiter unterstreicht. Im Namen der koreanischen Regierung möchte ich den zahlreichen Schweizer Offizieren, die in der DZM gedient haben, dem Schweizervolk, der Regierung und der NNSC-Delegation meinen tiefen Dank für ihr entschlossenes Engagement für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und darüber hinaus aussprechen.

Angesichts der verheerenden Folgen eskalierender Konflikte, wie sie im Ukraine-Krieg zu beobachten sind, wird es immer wichtiger, aus der Geschichte zu lernen und unser Engagement für die Wahrung des Friedens zu erneuern. Da sich die Welt auf eine Zukunft zubewegt, in der der Dialog Vorrang vor dem Krieg hat, ist es von entscheidender Bedeutung, dem Frieden Vorrang einzuräumen und die globale Zusammenarbeit als Grundlage für eine harmonische und wohlhabende Welt zu fördern.





