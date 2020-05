Alexei Nawalny im Interview – «Die Schweiz hat uns massiv geschadet» Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny kritisiert Bundesanwalt Michael Lauber und seinen Ex-Berater Viktor K.: Ihre Kontakte zur russischen Justiz würden Ermittlungen behindern oder sogar verhindern. Bernhard Odehnal

Alexei Nawalny im Video über die Schweizer Bundesanwaltschaft. Eingeblendet sind Bundesanwalt Michael Lauber und die Schlagzeile eines Zeitungsartikels der «Novaja Gazeta»: «Der Eskort-Staatsanwalt». Foto: Youtube

«Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus der Serie: Und wir hatten doch recht». So beginnt Alexei Nawalny ein elf Minuten langes Video. Darin greift der bekannteste russische Oppositionspolitiker die Schweizer Bundesanwaltschaft scharf an: Sie stehe Personen aus dem Umfeld des Kreml allzu nahe und verhindere deshalb die Aufklärung grosser Fälle mutmasslicher Geldwäscherei. Das Video ging vergangenen Montag auf Youtube online und wurde bisher fast 300’000-mal aufgerufen.

Die Ergebnisse seines Rechercheteams präsentiert Nawalny hemdsärmelig auf Youtube mit manchmal derben Sprüchen. Seine Gegner nennt er gerne «Diebe», «Gauner» oder «Mafiosi». Offenbar bekommt er aber auch Informationen aus dem Machtapparat: Konto- und Grundbuchauszüge, private Fotos. Luxusanwesen von Russen in der Schweiz tauchten schon öfters in Nawalnys Videos auf. Zum ersten Mal widmet er aber jetzt einen gesamten Beitrag den Schweizer Behörden.

Hausdurchsuchungen und Verhaftungen

Russlands Staatsapparat reagiert auf die Enthüllungen häufig mit Gewalt. Immer wieder werden Nawalnys Büros durchsucht, er selbst wird verhaftet, verhört und erst nach Tagen oder Wochen freigelassen. Doch mit jeder Verhaftung wächst die Zahl seiner Anhänger. Der Youtube-Kanal «Nawalny Live» hat mittlerweile 1,7 Millionen Abonnenten.

Die «SonntagsZeitung» hat sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die russische Generalstaatsanwaltschaft mit Nawalnys Vorwürfen konfrontiert. Aus Moskau kam keine Antwort. Die ausführliche Stellungnahme der Bundesanwaltschaft steht am Ende dieses Interviews.

Nächste Woche wird der Russland-Experte der Schweizer Bundeskriminalpolizei, Viktor K., wieder vor Gericht stehen, weil er sich von einem russischen Staatsanwalt zur Bärenjagd einladen liess. Was ist falsch, wenn zwei Vertreter der Justiz gemeinsam auf die Jagd gehen? Alles ist daran falsch. Es gibt Regeln für die Zusammenarbeit: Man schreibt Briefe, Mails oder geht zu persönlichen Treffen. Aber nicht auf die Jagd. Das ist nichts anderes als Bestechung. Jener Stellvertretende Generalstaatsanwalt, der den Schweizer Viktor K. auf die Bärenjagd einlud, starb später bei einem Helikopterabsturz, während einer illegalen Jagd auf geschützte Tiere. Diese Leute respektieren das Gesetz nicht.

Viktor K. und Bundesanwalt Michael Lauber, der selber mehrfach in Russland war, argumentieren, dass gerade dort persönliche Kontakte sehr wichtig seien, um für die Ermittlungen zentrale Informationen zu erhalten. Das ist lächerlich! Lauber und Viktor K. hatten Spass in Russland, man trank Wein oder ging auf die Jagd oder zum Fischen. Welche Informationen haben sie denn bei diesen Ausflügen bekommen, die zur Klärung von Verbrechen oder Geldwäscherei dienten? Wir wissen nur: Die meisten grossen Fälle in der Schweiz, in denen Bürgerinnen und Bürger aus Russland oder Usbekistan verwickelt sind, wurden entweder eingestellt oder verschleppt. Wer diese Erklärung akzeptiert, dass persönliche Kontakte für Ermittlungen notwendig seien, versteht die Sitten in Russland nicht.

Alexei Nawalny Infos einblenden Der 44-jährige Rechtsanwalt Nawalny gehört zu den schärfsten Kritikern des Regimes von Wladimir Putin. Er begann als Oppositionspolitiker, machte sich aber auch als Aufdecker von Korruptionsfällen einen Namen. 2011 gründete er den Fonds zur Korruptionsbekämpfung (fbk.info), mit dem er dem Luxusleben von Oligarchen und Politikern nachspürt und die illegalen Geldquellen ihres Reichtums aufdeckt.

Welche Sitten meinen Sie damit? Wenn Sie in Russland mit Vertretern der Justiz oder der Regierung jagen gehen, ist völlig klar, dass es dabei um zwielichtige Geschäfte geht. Und der Schweizer Polizist wurde ja nicht in ein x-beliebiges Jagdrevier eingeladen, sondern auf die Halbinsel Kamtschatka. Die ist weit weg von Moskau, und die Jagd ist sehr teuer. Das riecht stark nach Korruption.

Sie üben in Ihrem diese Woche veröffentlichten Video harte Kritik an der Schweizer Bundesanwaltschaft. Wieso? Einer der ersten grossen Fälle meiner «Stiftung für den Kampf gegen Korruption» waren die Recherchen zu Artjom Tschajka, dem Sohn des Generalstaatsanwalts Jurij Tschajka. Vor ein paar Jahren war Tschajka junior mit zwei Millionen Dollar in die Schweiz gekommen. Tschajka war Miteigentümer einer sibirischen Reederei, deren Direktor in einem TV-Interview noch vor der feindlichen Übernahme durch Tschajka gewarnt hatte. Kurz darauf wurde dieser Direktor erhängt in seiner Garage gefunden. Dann taucht Tschajka mit Millionen in Genf auf – und niemand stellt ihm Fragen.

In einer auf Youtube im Dezember 2015 veröffentlichten Dokumentation beschuldigen Sie Artjom Tschajka, er habe mit schmutzigem Geld Immobilien in Genf gekauft. Genau, und wir setzten grosse Hoffnungen in die Schweizer Justiz. Wir sind nicht naiv, und wir wissen, dass bei Ermittlungen gegen das Umfeld des russischen Generalstaatsanwalts politische Interessen mitspielen. Aber wir hatten eine ausgezeichnete, wasserdichte Dokumentation und waren sicher, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen beginnen würde.

Was passierte dann? Aus der Schweiz kam die Antwort, dass sie auf weitere Dokumente verzichten und keine Ermittlungen aufnehmen würden. Sie waren passiv und widerwillig. Das war für uns extrem frustrierend. Und erst jetzt kann ich mir vorstellen, warum das so war: wegen der besonderen Beziehungen von Herrn Lauber und Viktor K. zu Russland.

Hatten Sie je persönlich Kontakt zu Michael Lauber oder einem anderen Vertreter der Bundesanwaltschaft? Sie meinen, ob ich mit Lauber auf der Jagd war (lacht)? Nein! Ich bevorzuge den formellen Weg. Wir haben der Bundesanwaltschaft eine Anzeige geschickt. Aber ich habe nie jemanden getroffen.

Der Vater, Juri Tschajka, ist immer noch Generalstaatsanwalt in Russland? Er wurde von diesem Posten im Januar 2020 abgezogen, aber er war nach unseren Enthüllungen immerhin noch vier Jahre lang im Amt, und dafür kann er sich bei der Schweizer Bundesanwaltschaft herzlich bedanken.

Wie reagiert die Öffentlichkeit in Russland auf Ihre Enthüllungen? Es gab sehr starke Reaktionen. Dass die Familie und die engsten Vertrauten des Generalstaatsanwalts Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zu Mördern haben, schockierte viele Menschen. Genauso wie die Tatsache, dass seine Kinder Geschäfte in der Schweiz und in Griechenland machen und dort viele Millionen Dollar investieren können. Als der Film mit unseren Enthüllungen erschien, gab es eine riesige Aufregung.

Sie meinen, ob ich mit Bundesanwalt Lauber auf der Jagd war? Nein!» Alexei Nawalny

Wieso passierte dann nichts? Weil die Schweiz Ermittlungen ablehnte. Unsere Gegner in Russland konnten so behaupten: Wenn eine hoch seriöse Institution wie die Schweizer Bundesanwaltschaft sage, dass Tschajka unschuldig sei, dann müsse er tatsächlich unschuldig sein. Für Vater und Sohn Tschajka war diese Unterstützung wichtig. Uns hat das Vorgehen der Schweiz sehr geschadet.

Der damalige Schweizer Aussenminister Didier Burkhalter sagte im Frühjahr 2016 auf einer Pressekonferenz in Moskau, die Schweiz habe strenge Regeln gegen Geldwäscherei und es liege wohl kein Grund vor, Artjom Tschajka zu verdächtigen. Das ist eine sehr unglückliche und falsche Behauptung. Ich verstehe nicht, wie er in einem Land mit einer starken Demokratie und einer freien Presse in der Öffentlichkeit so etwas sagen kann.

Kurz danach reiste Michael Lauber nach Moskau... ...und wir empfingen ihn vor der Schweizer Botschaft mit Tafeln auf Deutsch und Englisch: «Sie treffen sich hier mit Kriminellen, Herr Lauber.» Leider blieb das ohne Wirkung.

Ist die Familie Tschajka noch immer in der Schweiz tätig? Meines Wissens nach schon. Sie betrachten die Schweiz als Basis und sicheren Hafen. Nicht nur dank ihrer guten Beziehungen zu Rechtsanwälten und Banken. Sondern auch dank Leuten wie Michael Lauber oder Viktor K. In den USA steht Artjom Tschajka auf der Sanktionsliste. Aber die Schweiz heisst ihn willkommen.

Die Schweizer Justiz sagt, sie brauche für Ermittlungen Unterstützung aus Russland, bekomme sie aber nicht. Das ist eine beliebte Entschuldigung: Wir können in der Schweiz nicht ermitteln, weil wir keine Dokumente zu Vortaten in Russland bekommen. Aber wenn die Schweiz grosse Geldsummen annimmt, muss sie auch fragen, woher diese Summen stammen. Das ist ihre Pflicht.

Wie sollten sich Schweizer Staatsanwälte also im Umgang mit Russland verhalten? Ich lebe in einem tollen Land mit tollen Menschen. Russland ist kein feindlicher Staat. Nur: Es gibt unter Präsident Putin keinen Rechtsstaat. Das muss allen Vertretern der Schweiz bewusst sein. Wenn sie hier mit Vertretern der Regierung oder der Justiz zu tun haben, dürfen sie 90 Prozent der Auskünfte nicht trauen. Und sie dürfen niemals informelle Beziehungen eingehen. Die Schweizer Ermittler sollten auf dem offiziellen Weg bleiben. Keine Hinterzimmer-Beziehungen!

«Russland unter Präsident Putin ist kein Rechtsstaat». Alexei Nawalny während einer Durchsuchung seines Büros durch die Moskauer Polizei im Dezember 2019. Foto: Sergei Ilnitsky (Keystone)

Heute steckt Russland noch immer tief in der Corona-Krise. Das Land ist im Lockdown. Wird das die politische Lage langfristig ändern? Ganz bestimmt. Wladimir Putin hat 20 Jahre lang das Image des harten Kerls aufgebaut, der Probleme lösen und – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – auch schwere Zeiten und unvorhergesehene Ereignisse meistern kann. Aber als diese schweren Zeiten nun kamen, mussten alle erkennen, dass Putin und seine Regierung inkompetent sind. Russland ist einer der wenigen entwickelten Staaten, die den Bürgern und der Wirtschaft so gut wie keine Unterstützung leisten. Die einzige bemerkenswerte Reaktion der Regierung auf das Coronavirus waren massenhafte Statistiken über Infektionsfälle und Tote.

Putin ist also geschwächt? Das ist so offensichtlich, dass es sogar regierungsfreundliche Internetdienste feststellen müssen. Deshalb ändert Putin nun die Regeln für die kommenden Wahlen. Für die Opposition wird es nun noch schwieriger. Gleichzeitig wird mit der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe und E-Voting Betrug Tür und Tor geöffnet.

Die Stellungnahme der Bundesanwaltschaft

Die Bundesanwaltschaft (BA) hält dazu fest: Der Vorwurf, es seien Fälle aus Rücksicht auf die russische Seite eingestellt worden, treffe nicht zu. Die BA führe Straf- und Rechtshilfeverfahren ausschliesslich auf Basis der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und nicht mit einem politischen Fokus oder basierend auf suggerierten «zu engen» Verbindungen zwischen involvierten Personen und/oder Staatsanwaltschaften der beiden Länder.

Im Fall Artjom Tschajka führte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) im Auftrag der BA Abklärungen durch, man habe aber keine konkreten Hinweise auf Geldwäschereihandlungen feststellen können, insbesondere keine Hinweise auf eine verbrecherische Herkunft des Geldes. Deshalb habe die BA kein Strafverfahren eröffnet beziehungsweise kein Strafverfahren in die Hand genommen. Um jede Befangenheit von vornherein auszuschliessen, wurde die Analyse der Anzeige am Standort Lugano durchgeführt, wo bisher keine Strafuntersuchungen mit Bezug zu Russland geführt wurden.