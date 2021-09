Tim Guldimann im Interview – «Die Schweiz hat ihr Verhältnis zu Europa vermurkst» Für den Ex-Botschafter ist klar: Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet werden, falls sie die deutschen Wahlen gewinnen, gegenüber der Schweiz die europäischen Prinzipien durchsetzen. Guldimann verrät ausserdem, warum Angela Merkel von Micheline Calmy-Rey beeindruckt war. Fabian Renz

Tim Guldimann, ehemaliger Schweizer Botschafter in Berlin. Foto: Zeljko Gataric

Herr Guldimann, Sie haben 2013 Angela Merkels Wiederwahl korrekt vorausgesagt: Es gebe keine Wechselstimmung bei den Deutschen, erklärten Sie damals. Wie sieht das nun bei der kommenden Wahl aus? Der Wechsel ist sicher, denn es gibt keine «Titelverteidigerin» mehr. Das prägt die Stimmung. Aber welcher Wechsel, ist nicht sicher. Die Stimmung ist sehr volatil, das zeigen auch die Umfragen der letzten Monate. Bei den Landtagswahlen von Sachsen-Anhalt im Juni lagen die Prognosen massiv daneben. Der AfD wurde ein viel besseres Ergebnis vorhergesagt.

Trotzdem die Frage: Denken Sie, dass der Sozialdemokrat Olaf Scholz nächsten Sonntag neuer deutscher Bundeskanzler wird? Gemäss Umfragen hat die SPD massiv zugelegt und die CDU überholt. Wenn Scholz das Rennen macht, wird er sicher versuchen, mit den Grünen und der FDP eine Koalition zu bilden. Ich halte das für die wahrscheinlichste Variante. Zwar hat die SPD beim Thema Steuererhöhung grosse Differenzen zur FDP. Die Liberalen werden aber ihren Fehler von 2017, aus den Koalitionsverhandlungen auszusteigen, nicht wiederholen. Und Scholz spielt heute schon mit der Drohkulisse, mit der Partei Die Linke zu koalieren. Dagegen kann dann die FDP mit weniger Gesichtsverlust in die Regierung einsteigen und behaupten, das Land vor den Kommunisten zu retten.

Dass sich die SPD die CDU als Koalitionärin angelt, glauben Sie nicht? Es ist ja noch nicht sicher, wer die Nase vorn hat. Aber keine von beiden Parteien will als Juniorpartnerin eine Grosse Koalition fortsetzen.

Scholz hat kaum Bezug zur Schweiz. CDU-Kandidat Armin Laschet hingegen pflegt seine Ferien am Bodensee zu verbringen, mit Blick auf das Schweizer Ufer. Sollten wir auf Laschets Sieg hoffen? Das ist Unsinn. Laschets Blick nach Süden hilft uns genauso wenig wie Merkels Langlaufen in Pontresina. Und dass Adenauer im Tessin einmal auf einen alten Faschisten stiess, der ihm sein Haus anbot, und danach an den Gardasee zog, hat der Schweiz auch nicht geschadet.

Aber es dürfte für uns doch einen Unterschied machen, ob Laschet oder Scholz gewinnt. Ja, aber keinen grossen, mit Laschet und seiner liberaleren Wirtschaftspolitik vielleicht, aber in den für uns zentralen Bereichen nicht. Beide sind überzeugte Europäer, die ihre europäischen Prinzipien auch gegenüber der Schweiz durchsetzen werden. Das gilt auch für die globale Angleichung und Erhöhung der Unternehmenssteuern.

Scholz’ SPD wird geführt von Norbert Walter-Borjans, der hier in der Schweiz wegen seiner Jagd auf Steuersünder gefürchtet ist. Er kaufte einst CDs mit gestohlenen Daten aus Schweizer Banken. Das Problem ist längst abgeräumt dank dem automatischen Informationsaustausch in Steuersachen, auch für Walter-Borjans. Übrigens versucht die CDU, nachdem sie sich zuerst gegen die Grünen eingeschossen hat, heute den Leuten Angst vor den Linken einzujagen, indem sie vor Walter-Borjans und seiner radikaleren Co-Vorsitzenden Saskia Esken warnt. Das verfängt kaum.

«Die AfD will mit Volksabstimmungen den Rechtsstaat aushebeln.»

Die rechtspopulistische AfD beruft sich oft auf die Schweiz als Vorbild. Sie fordert etwa Volksabstimmungen für Deutschland. Sind das unsere wahren Freunde? Auf keinen Fall. Die AfD kämpft gegen die Institutionen und die «Lügenpresse», wie sie es nennt: Sie will mit Volksabstimmungen den Rechtsstaat aushebeln. Es ist der SVP hoch anzurechnen, dass sie zur AfD Distanz wahrte. Die SVP ist keine Anti-System-Partei. Zum Glück ist die AfD intern zerstritten und nicht mehr Thema in den Wahlen, anders als noch vor vier Jahren.

In jedem Fall wird die Kanzlerschaft von Angela Merkel nach 16 Jahren enden. Wie ist Merkel Ihnen gegenüber aufgetreten, als Sie Schweizer Botschafter in Berlin waren? Ich war dabei, als sie den damaligen Bundespräsidenten Didier Burkhalter empfing, kurz nach der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014. Sie sagte sehr freundlich, aber klar, dass sie von der Schweiz Vertragstreue erwarte, dafür aber gerne behilflich sei und sich zum Beispiel für unsere fortgesetzte Forschungszusammenarbeit mit der EU einzusetzen werde. Eine Aufweichung der Personenfreizügigkeit oder anderer europäischer Prinzipien kam für sie aber nicht infrage.

Wie oft hatten Sie als Botschafter die Gelegenheit, mit Merkel zu sprechen? Persönliche kurze Kontakte ergaben sich vor allem bei Staatsbesuchen unserer Bundespräsidentinnen und -präsidenten. Geblieben ist mir etwa der Besuch von Doris Leuthard an der Berliner Luftfahrtausstellung. Leuthard wies in ihrer Rede auf die bahnbrechende Bedeutung von Daniel Bernoulli für die Luftfahrt hin. Da drehte sich die Physikerin Merkel verblüfft zu ihren Ministern um und fragte: Was, war Bernoulli ein Schweizer?

Konnten wir Merkel noch bei anderen Gelegenheiten imponieren? Beeindruckt war sie von Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, die mit ihr Deutsch sprach. Sie war das von Gesprächspartnern aus Frankreich nicht gewohnt.

«Deutschland ist in der Ära Merkel zur politischen Führungsmacht in Europa aufgestiegen.»

Wie hat sich das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland während Merkels langer Regierungszeit verändert? Verändert haben sich vor allem die Rollen, die die beiden Länder auf der internationalen Bühne spielen. Deutschland ist in der Ära Merkel zur politischen Führungsmacht in Europa aufgestiegen. China und die USA betrachten Merkel als europäische Anführerin. Umgekehrt hat die Schweiz ihr Verhältnis zu Europa vermurkst. Irgendwie haben wir uns damit abgemeldet. Das prägt auch das bilaterale Verhältnis.

Sie spielen auf das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU an. Ja, der Bundesrat hat die Frage an die Wand gefahren. 13 Jahre lang darüber zu sprechen, vier Jahre lang zu verhandeln, die Verhandlungen abzuschliessen und dann handkehrum zu erklären: «April, April», ohne zu sagen, was man eigentlich will – das ist nicht glaubwürdig, schon gar nicht in den europäischen Hauptstädten.

Denken Sie, die Schweiz geniesst bei den Deutschen heute weniger Goodwill als bei Merkels Amtsantritt? Interessant, dass Sie Ihre Frage am Goodwill der Deutschen festmachen. Den Goodwill haben und hatten wir immer. Aber es geht nicht um den guten Willen der andern, sondern um die Frage, was wir selbst wollen.

«Merkel ist bescheiden, uneitel und beharrlich zugleich, sie ist blitzgescheit, eine Schnelldenkerin, die alle Details kennt.»

In Merkels Kanzlerschaft fielen der Fluglärmstreit, der Steuerstreit … Ist der Eindruck falsch, dass es viel Zwist gab? Es ist normal, bei Problemen gibt es Differenzen. Es gab früher tatsächlich Zeiten mit weniger Problemen. Aber die Schweiz spielt im politischen Diskurs Deutschlands einfach keine Rolle. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt schrieb einst ein dickes Buch über Deutschlands Nachbarn. Zur Schweiz ist im schlicht nichts eingefallen, dann packte er unser Land in ein gemeinsames Kapitel mit Österreich, um nach einer Dreiviertelseite über uns sich ausführlich über seine Freundschaft mit Bruno Kreisky auszulassen.

Sie haben Merkels Aufstieg zur inoffiziellen Leaderin Europas erwähnt. Womit ist er begründet? Es traten Probleme auf, die nach einem Zirkusdirektor verlangten. Man denke an die Finanzkrise 2008 oder an die Euro- und die Flüchtlingskrise einige Jahre danach oder an die europäische Antwort auf die russische Annexion der Krim. Deutschland war für die Führungsrolle aufgrund seiner Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft prädestiniert, auch wenn es sie eher widerwillig und nur langsam angenommen hat. Und Merkel geniesst international enormes Ansehen. Sie ist bescheiden, uneitel und beharrlich zugleich, sie ist blitzgescheit, eine Schnelldenkerin, die alle Details kennt.

Merkel hat aber auch Fehler begangen. Ich sehe einen Kontrast zwischen dem enormen, auch internationalen Ansehen, der Bewunderung für ihre Persönlichkeit einerseits und andererseits den Problemen, für die sie zumindest mitverantwortlich ist: die schleppende Klimapolitik der letzten Jahre, die verschlampte Digitalisierung, die astronomische Verschuldung. Ja, sie hat Europa gestärkt, obwohl sie Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mit seinen Visionen ins Leere laufen liess und sich nicht tatkräftig vor der Abstimmung gegen den Brexit einsetzte.

Die Schweizer Botschaft in Berlin liegt an bester Lage, direkt neben dem Kanzleramt. Gibt es die Aussicht, dass wir davon profitieren können? Die gute Lage in Berlin hilft dabei, Kontakte zur Politik, vor allem zu Bundestagsabgeordneten zu knüpfen. Ich hatte als Botschafter regelmässig die Bundestag-Landesgruppen verschiedener Parteien zu Gast, vor allem aus Baden-Württemberg und Bayern. Aber für die Beziehungen zum Kanzleramt nützt uns die Nachbarschaft wenig.

Die Kanzlerin kommt also nicht zum Kaffeetrinken eben mal schnell vorbei? Nein. Denn wenn sie das täte, müsste sie auch andere Botschafter besuchen.

Der Schweizer in Berlin Infos einblenden Tim Guldimann war von 2010 bis 2015 Schweizer Botschafter in Berlin, wo er heute noch wohnt. Von 2015 bis 2018 sass er überdies für die Zürcher SP im Nationalrat. Der 71-Jährige kann auf eine lange und bewegte Karriere als Diplomat zurückblicken. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er 2014 in seiner Rolle als Ukraine-Beauftragter, der die Friedensbemühungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterstütze. Guldimann ist mit einer «Spiegel»-Journalistin verheiratet und hat zwei Töchter.

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Der studierte Historiker arbeitet seit 1999 als Journalist. Ab 2006 berichtete er für «Südostschweiz» und «Aargauer Zeitung» aus dem Bundeshaus; 2010 wechselte er zum Bundeshausteam von «Tages-Anzeiger» und «Bund».

