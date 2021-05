Nein. Viele der Vorwürfe zielen ins Leere. Nie habe ich zum Beispiel gesagt, alle muslimischen Migranten seien ein Problem. Leider werden Leute, die eine offene Diskussion über Einwanderung, den Clash der Werte, den Islam und Frauenrechte führen wollen, generell schnell in die islamophobe Ecke gestellt. Da bin ich in guter Gesellschaft.

Wovor verschliesst die westliche Gesellschaft Ihrer Meinung nach die Augen?

Manche Einwanderer passen sich sehr gut an, andere aber gar nicht. Und man untersucht nicht, was diese Verweigerung für die Gesellschaft – besonders für bestimmte Teile – bedeutet. Konkret: Wie sie in Europa die Rechte der Frauen gefährdet.