Analyse zum Debakel von Rom – Die Schweiz gibt ein verstörendes Bild ab Ein wehleidiger Trainer und Risse in der Mannschaft: Das 0:3 gegen Italien legt alle Schwächen der Schweiz offen. Jetzt geht es um die Zukunft von Vladimir Petkovic. Meinung Thomas Schifferle aus Rom

Was tun mit Xherdan Shaqiri – das ist eine der Fragen, die sich Vladimir Petkovic nach dem 0:3 gegen Italien stellt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es ist ein Debakel, eine Blamage, eine Demaskierung, was die Schweizer am Mittwochabend in Rom erleben. Das 0:3 gegen Italien trifft sie im Kern und erschüttert sie, als wäre es ein Erdbeben. Denn es geht um die grundsätzlichen Fragen: Wie weiter mit dieser Mannschaft? Mit diesem Trainer?

Natürlich ist in der Bewertung Vorsicht geboten. Die Schweiz hat an dieser EM noch immer die Möglichkeit, den Achtelfinal zu erreichen. Dafür braucht sie am Sonntag in Baku einen Sieg gegen die Türkei. Und wer diese Mannschaft bislang gesehen hat, ihre beiden schwer enttäuschenden Auftritte gegen Italien und Wales, der kann nicht einmal ausschliessen, dass gegen sie selbst die Schweizer gewinnen.