Skifahren trotz Pandemie – «Die Schweiz fährt Ski!» Seilbahnen Schweiz, Bergbahnen und Tourismusorte lancieren eine gemeinsame Kampagne für Covid-19-sicheren Wintersport

Unter dem Motto «Die Schweiz fährt Ski!» haben Destinationen und Bergbahnen eine gemeinsame Kampagne lanciert. Foto: PD

Die Skisaison 2020/2021 wird in den Schweizer Bergen unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen gegen Ansteckungen mit dem Covid-19-Virus planmässig starten. «Die Schweiz fährt Ski!» – gilt in der Schweiz auch mit Corona. Das sind die Hauptbotschaften der gestern gestarteten privaten Aktion von über 50 Bergbahnen und aller grossen Wintersportorte zusammen mit der Fluggesellschaft Swiss und den Partnerverbänden Seilbahnen Schweiz und Swiss Snowsports. «Die Skigebiete und Bergbahnen haben die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um alle Vorgaben der Behörden zur Sicherheit ihrer Gäste umsetzen zu können. Dem Vergnügen im Schnee und den Winterferien steht somit nichts im Weg», steht in einer Medienmitteilung.