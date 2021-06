Vorläufiges Ende der Hitzeperiode – Die Schweiz erlebte eine Tropennacht – nun folgen weitere Gewitter In der Nacht auf Sonntag sind die Temperaturen in der Schweiz stellenweise nicht unter 22 Grad gefallen. Am Nachmittag werden Blitze, Hagel, Böen und starker Niederschlag erwartet.

Zum Abschluss der Hitzeperiode mit Temperaturen von über 30 Grad hat es auf Sonntag stellenweise eine Tropennacht gegeben. Für den Sonntag wurden teilweise starke Gewitter erwartet. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Zum Abschluss der Hitzeperiode mit Temperaturen von über 30 Grad hat es in der Nacht auf Sonntag stellenweise eine Tropennacht gegeben. Für den Tag wurden nicht mehr so hohe Temperaturen erwartet, dafür mehr Feuchtigkeit und damit verbunden teilweise stark Gewitter.

Rekordhalter in der Nacht war die Genferseeregion: So sank die Temperatur in Vevey nicht unter 23,4 Grad und in Le Bouveret lag der Tiefstwert bei 23,1 Grad, wie der private Wetterdienst Meteonews per Twitter bekannt gab.

Aber auch in Teilen der Inner- und in der Ostschweiz wurde eine Tropennacht verzeichnet: So lag in Gersau der Tiefstwert bei 22,5 Grad oder in Altdorf bei 21,7 Grad, in Altenrhein waren es 22,1 Grad. Von einer Tropennacht wird gesprochen, wenn die nächtlichen Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.

Für den Sonntag wurden nicht mehr so heisse Temperaturen erwartet wie in den vergangenen Tagen. Dafür steigt mit mehr Feuchtigkeit das Gewitterrisiko. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie warnte vor einer grossen Gefahr für Teile der Kantone Bern, Basel, Aargau, Solothurn, Luzern, Zürich und Schaffhausen.

Gerechnet wurde demnach mit vielen Blitzen, stürmischen Böen, Hagel und lokal innert kurzer Zeit viel Niederschlag. Die Warnung des Bundes der Stufe 4 von 5 wurde für die Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr erlassen.

SDA/step

