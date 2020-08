Zahl statt Kreuz im Todesfall-Feld Erneutes Formular-Chaos – den jungen Corona-Toten gibt es gar nicht

Ein junger Mann in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren sei am Coronavirus gestorben, bestätigte der Bund am Freitag. Nun teilt der Kanton Bern mit, dies sei eine Falschmeldung. Ein Formular wurde falsch ausgefüllt.