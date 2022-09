Die Ausgangslage:

Ja, worum geht es heute Abend überhaupt? Absteigen? Wohin denn? Und wenn nicht absteigen, was dann?

Also, der Wettbewerb heisst Nations League und weil die Schweiz in den letzten Jahren so gut war, ist sie in dieser mit ein paar anderen in der höchsten Stärkeklasse. Noch. Gibt es heute Abend eine Niederlage, geht es ohne Umwege in die Gruppe B. Dann heissen die Gegner nicht mehr Spanien und Portugal (oder halt Tschechien), sondern Finnland, Island und Norwegen, zum Beispiel.

Kurz und knapp also: Möchten die Schweizer auch nächste Saison bei den Grossen mitspielen, brauchen sie gegen die Tschechen mindestens ein Unentschieden.