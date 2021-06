EM-Start gegen Wales – Die Schweiz auf einer Mission: Kommt alles gut im Dampfkochtopf? Voller Selbstvertrauen steigen die Schweizer heute Samstag gegen Wales in die EM – alles andere als ein Achtelfinal ist nur schon wegen ihres Anspruchsdenkens eine Enttäuschung. Thomas Schifferle aus Baku

«Wir geben alles, wir sind Winner»: Granit Xhaka am Tag vor dem Match gegen Wales im Olympiastadion von Baku. Foto: Toto Marti («Blick»/Freshfocus)

2006 rief Alex Frei den WM-Titel zum Ziel aus. Die Schweiz fuhr nach dem Achtelfinal heim. 2008 sollte ein mehrjähriger Plan von Köbi Kuhn mit dem Gewinn der Heim-EM gekrönt werden. Die Schweiz kam nicht einmal über die Gruppenphase hinaus.

2014 sagte Ottmar Hitzfeld, sie würden sich keine Grenzen setzen. Das machte dann Argentinien im Achtelfinal. 2018 schliesslich wollte Ricardo Rodriguez in den WM-Final, «ist ja normal», sagte er. Normal war dann nur die Niederlage im Achtelfinal gegen Schweden.

Jetzt ist 2021, diese komische EM ohne Heimat und Zentrum. Und die Schweizer sehen sich wieder einmal mit der Frage konfrontiert, ob sie wirklich so gut sind, wie sie selbst denken, und ob sie endlich einen Schritt in ihrer Entwicklung machen. Geht es nach Granit Xhaka, haben sie sogar das Potenzial, um Geschichte zu schreiben. Das heisst für den Captain nicht, endlich einen Viertelfinal zu erreichen, sondern am liebsten gleich den Final.