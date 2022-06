In der Huttwiler Gemeindekasse befinden sich knapp 1,5 Millionen Franken mehr als gedacht. Dennoch lässt sich eine Steuererhöhung kaum vermeiden.

Schlechte Finanzlage in Huttwil

Es gibt nichts zu beschönigen: Die Finanzen des Blumenstädtchens sehen nicht rosig aus. Darüber ist sich der Gemeinderat Huttwils einig. Diesem Eindruck widerspricht nun aber die aktuelle Jahresrechnung. Mit einem Plus von knapp 790’000 Franken verbucht sie 1,5 Millionen Franken mehr als vorgesehen. Ist in diesem Fall die angekündigte Steuererhöhung überhaupt nötig?

Aus der Sicht des Gemeindepräsidenten Walter Rohrbach (Die Mitte) ist sie das nach wie vor: Auf Huttwil kommen in den nächsten fünf Jahren Investitionen in der Höhe von 25 Millionen Franken zu. Allerdings verfüge die Gemeinde lediglich noch über 11 Millionen Franken an Eigenmitteln.