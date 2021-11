7. Niederlage in Folge – Die schwarze Serie der SCL Tigers hält an Die Langnauer machen dort weiter, wo sie vor der Nationalmannschaftspause aufgehört hatten. In Freiburg unterliegen sie 3:4. Und: Chris DiDomenico kehrt nicht nach Langnau zurück. Marco Oppliger

Die Vorentscheidung: Matthias Rossi bezwingt Ivars Punnenovs zum 4:2. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Und dann wird es tatsächlich noch einmal spektakulär: Im letzten Drittel kassiert Freiburgs Mauro Jörg vier Strafminuten wegen eines hohen Stocks, und weil Samuel Walser bereits in der Kühlbox sitzt, können die Langnauer nun über eine Minute in doppelter Überzahl spielen.

Sie vermögen diese Chance aber nicht zu nutzen. Zwar gelingt Flavio Schmutz kurz danach mit einem Mann mehr der Anschlusstreffer zum 4:3, mehr aber liegt nicht mehr drin. So kassieren die SCL Tigers in Freiburg die siebte Niederlage in Folge.

Stark begonnen, stark nachgelassen

Letztlich offenbarten die SCL Tigers altbekannte Schwächen. Auch vor der Nationalmannschaftspause hatten sie in diversen Spielen gut begonnen, aber rasch abgebaut. Gegen Gottéron gelang ihnen gar ein formidabler Start: Bereits nach drei Minuten traf Alexandre Grenier in Überzahl nach einem Doppelpass mit Harri Pesonen zum 1:0. Danach aber übernahm bald einmal Gottéron das Zepter, baute immer mehr Druck auf und erzielte schliesslich durch Ryan Gunderson den Ausgleich. Dass es nach 20 Minuten 1:1 stand, war für Langnau durchaus positiv zu werten, denn die Freiburger hatten zweimal Aluminium getroffen.

Und weil die Gäste im Mittelabschnitt kaum in Erscheinung traten, dem Gegner dafür viel Platz gewährten, den Kilian Mottet und Matthias Rossi dankend annahmen, schien die Partie bereits früh zu Gunsten Freiburgs zu kippen.

Es ist bezeichnend, dass es Jesper Olofsson war, der Langnau im Schlussabschnitt mit einem schnellen Tor nochmals Leben einhauchte. Weil auch in Freiburg primär die Gastarbeiter der Tigers offensive Akzente setzten. Die alleine allerdings reichten nicht aus, um die schwarze Serie zu beenden.

Kommt es zu einem Goalie-Tausch?

Einer der auffälligsten Protagonisten beim Sieg Gottérons war übrigens Chris DiDomenico – und dies nicht bloss wegen des gelben Helms des Topskorers. Bei zwei Treffern hatte der Kanadier seinen Stock im Spiel. Ein Spieler von seinem Format könnte den SCL Tigers zweifellos gut tun – nur wird es nicht zur Rückkehr ins Emmental kommen. Wie der «Blick» am Freitag vermeldet, steht DiDomenico kurz davor, einen Vertrag beim SCB zu unterzeichnen.

Derweil berichtet die Lausanner Tageszeitung «24 heures» von einem möglichen Tauschgeschäft zwischen dem LHC und Langnau: Die Waadtländer jedenfalls sollen daran interessiert sein, Ivars Punnenovs – er soll für kommende Saison bereits unterschrieben haben – sofort zu übernehmen und dafür Luca Boltshauser abzugeben. Tigers-Sportchef Marc Eichmann sagt dazu: «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen.» Mit Lausanne jedenfalls habe er keinen Kontakt gehabt.

Die 3 Infos einblenden Raphael Diaz: Der Gottéron-Verteidiger absolviert gegen die SCL Tigers seine 750. Partie in der National League. Er verrichtet dabei grundsolide Arbeit. Bastian Guggenheim: Das pfeiffersche Drüsenfieber macht dem Langnauer Verteidiger nach wie vor zu schaffen. Eine Rückkehr aufs Eis ist momentan nicht absehbar. Samuel Erni: Eine Minute vor dem Spielende kommt der Langnauer Verteidiger unbedrängt vor Gottéron-Goalie Reto Berra zum Abschluss – und scheitert. Bezeichnend für die Abschlussschwäche der SCL Tigers.

Das Telegramm Infos einblenden Gottéron – SCL Tigers 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) 8895 Zuschauer Tore: 3. Grenier (Pesonen/PP) 0:1. 16. Gunderson (DiDomenico/PP) 1:1. 32. Mottet (Desharnais) 2:1. 37. Rossi (Gunderson, DiDomenico) 3:1. 41. Olofsson (Grenier) 3:2. 48. Rossi (Jörg) 4:2. 53. Schmutz (Grenier, Saarela) 4:3. Strafen: Je 4-mal 2 Minuten Bemerkungen: SCL Tigers ohne Aeschbach, Stettler, Weibel, Zaetta (alle verletzt), Guggenheim (krank) und Leeger (überzählig). 11. Pfostenschuss Gunderson. 18. Lattenschuss Rossi.

Fehler gefunden?Jetzt melden.