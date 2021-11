Wahlsieg von Winsome Sears – Die schwarze Republikanerin mit dem Sturmgewehr Sie macht die Demokraten nervös: Winsome Sears wurde als erste schwarze Frau Vizegouverneurin von Virginia – und schockt damit das Establishment. Martin Suter

Streng gläubig, gegen Abtreibung, für Waffenrechte: Die 57-jährige Winsome Sears ist neue Vizegouverneurin von Kalifornien. Foto: Chip Somodevilla (AFP)

In den Zwischenwahlen vom Dienstag schwappte eine Welle republikanischer Siege über mehrere US-Gliedstaaten. In Virginia spülte Donald Trumps Partei die Demokraten aus den Ämtern des Gouverneurs, Vizegouverneurs sowie des obersten Staatsanwalts. Wie am Freitag klar wurde, haben die Republikaner nun auch die Mehrheit in der grossen Kammer des Parlaments von Virginia, dem «House of Delegates».

Was den Demokraten zusätzlich Sorgen macht: Der neue Gouverneur Glenn Youngkin, ein Ex-Unternehmer und Politnovize, hat das Profil einer republikanischen Alternative zu Trump. Der Exilkubaner Jason Miyares könnte als oberster Ankläger mithelfen, den Demokraten die wachsende Wählergruppe der Latinos streitig zu machen.