Interview mit Gino Mäder – Die Schwankungen beschäftigen ihn mehr als die Siege

«Gino Mäder Shootingstar», würde dieser Titel zu Ihrer Saison passen?

Nein, nein. Natürlich waren da die Siege am Giro und an der Tour de Suisse. Aber gerade die Schweizer Rundfahrt war eigentlich eine riesige Enttäuschung für mich. Ich wollte einen Top-Rang im Gesamtklassement, doch nichts ging. Ich litt enorm. Erst das Zeitfahren am vorletzten Tag mit Rang 3 und der Erfolg in der Schlussetappe machten die Tour doch noch zu einem Erfolg. Aber ganz ehrlich: Im Nachhinein würde ich den Etappensieg lieber gegen einen Top-5-Platz im Gesamtklassement eintauschen.