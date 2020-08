Primarschulen Fraubrunnen – Die Schulraumplanung wartet auf das Zeugnis Zwei, drei oder sechs Standorte: Für die Schulen Fraubrunnen liegt die Auslegeordnung vor. Der Gemeinderat wartet nun die Reaktion der Bevölkerung ab. Hans Ulrich Schaad

Das Primarschulhaus in Fraubrunnen muss in jedem Fall saniert werden. Foto: Christian Pfander

Für die Schulleitung ist der Fall klar. Wenn es nach ihr geht, wird es in ein paar Jahren in der Gemeinde Fraubrunnen nur noch zwei Schulstandorte geben: in Fraubrunnen und in Grafenried. In den Schulhäusern Limpach, Mülchi, Schalunen und Büren zum Hof würden keine Kinder mehr unterrichtet. Die Schulleitung begründet diese Haltung in den Unterlagen mit verschiedenen Argumenten: gleichbleibende Klassenstrukturen, durchgehend zweistufige Klassen, kürzere Kommunikationswege und einfachere Organisation.