Oberstufe Kirchlindach – Die Schulfrage erhitzt die Gemüter Kirchlindach braucht für die Oberstufe eine neue Lösung. Der Bericht zu den zwei möglichen Varianten erntete an einem Informationsabend Kritik. Hans Ulrich Schaad

Der Streit um den Wert des Oberstufenschulhauses Uettligen hat zur einseitigen Vertragskündigung durch Wohlen geführt. Foto: Christian Pfander

Die Trennung erfolgt nach rund 160 Jahren. So lange arbeiten die Gemeinden Wohlen und Kirchlindach in Uettligen bei der Oberstufe bis heute zusammen. In zwei Jahren wird dieser Schulverband aufgelöst. Wohlen hat den Vertrag per Sommer 2022 einseitig gekündigt. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten.