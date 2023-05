Gemeindeversammlung Oberwil – Die Schule macht Sorgen Für die Basisstufe eine Lehrkraft gefunden, für die Oberstufe nicht: An der Gemeindeversammlung lösten die Informationen zur Schule keine Freude aus. Margrit Kunz

Oberwil – hier ein Blick von oben – ist mir der Lösung für die Oberstufe nicht glücklich. Foto: Bruno Petroni

Die Oberwiler Gemeinderätin Lea Stocker informierte an der Gemeindeversammlung darüber, wie die Situation im neuen Schuljahr aussehen wird. «Auf der Unterstufe sieht es gut aus», sagte sie. «Für die Basisstufe haben wir eine neue Lehrerin gefunden.» Die 2./3. Klasse und die 4./5. Klasse bleiben wie bisher in Oberwil und die 6./7. Klasse wird in Därstetten unterrichtet.