Platznot in Huttwil – Die Schule könnte sich im ehemaligen Spital einmieten Der Bauboom führte zu einem Bevölkerungswachstum. Jetzt mangelt es der Gemeinde an Schulraum. Da kommt ein Angebot des Spitals gerade recht. Susanne Graf

Im ehemaligen Spital sollen auch weiterhin Kranke und Alte gepflegt werden. Aber es hat noch Platz für anderes. Foto: Franziska Rothenbühler

Tiefe Zinsen und freies Bauland. Diese Mischung hat vor rund zehn Jahren in Huttwil zu einem wahren Bauboom geführt. In der Folge machte die Gemeinde mit ihrem hohen Lehrwohnungsbestand schweizweit Schlagzeilen. Die Wohnungen seien inzwischen relativ gut verkauft worden, die Situation sei längst nicht mehr so dramatisch wie vor drei bis vier Jahren, sagt Gemeindepräsident Walter Rohrbach (Mitte).