Miss und Mister Suisse Francophone – Die schönsten Romands der Schweiz kommen aus Biel Die französischsprachige Schweiz hat ihre Miss und ihren Mister gekürt. Das Spezielle daran: Vandana Vaucher und Elson Bytyqi kommen beide aus Biel. Salomé Di Nuccio

Nach einer intensiven, mehr als dreistündigen Show wurden Vandana Vaucher und Elson Bytyqi zur Miss und zum Mister Suisse Francophone gekürt. Foto: zvg

Elson Bytyqi sagt, dass die Stadt, in der er aufgewachsen ist, oft mit negativen Dingen in Verbindung gebracht wird. Doch Biel sei besser als sein Ruf und es gebe hier sehr viel Potenzial. Das will er zusammen mit

Vandana Vaucher in der restlichen Westschweiz bekannt machen. «Wir werden versuchen, Biel ins rechte Licht zu rücken.»