Ab aufs Sofa – zum Reisen! – Die schönsten neuen Reisebücher Die Koffer packen können wir auch noch im Frühling. Jetzt wird erst mal gemütlich geschmökert – in diesen Büchern, die uns auf die unterschiedlichsten Regionen der Erde mitnehmen. Paulina Szczesniak , Stefan Fischer , Hans Gasser

Mit dem Velo durch den Balkan

Plattenbau-Charme und Balkan-Smog in den Lungen: Von beidem gabs genug für die beiden Herren vom «Balkan Express». Foto: Jochen Mesle, Max Kroneck / Knesebeck Verlag

Korab. Baba. Sharr. Nie gehört? So heissen drei mächtige Gebirgszüge in Nordmazedonien, Albanien und Kosovo. Ländern also, welche wir hierzulande eher mit Fussball als mit Bergen assoziieren. Sich dorthin mit dem Velo aufzumachen samt Schlafsack, Isomatte und Tourenski, ist indes ein Abenteuer für Fortgeschrittene – wie die zwei Freunde Max und Jochen, die von Thessaloniki aus einen Winter und Frühling lang 2500 Kilometer nach Norden radelten, durch zahllose Gebirge und Schluchten, als zweiköpfiger, unmotorisierter «Balkan-Express».