9 Lieblings-Songs von Stiller Has – Die schönsten Lieder von Endo Anaconda

Endo Anaconda war ein toller Sänger – und ein wortwitziger Liedermacher. Foto: Keystone

Mit Stiller Has hat Endo Anaconda eine Menge unvergesslicher Songs geschrieben und gesungen. Hier ist eine persönliche Auswahl unserer Favoriten.

«So Long Hasi» (1995)

In allen Erscheinungen steckt das innere Wesen, schrieb ungefähr Arthur Schopenhauer über das All-Eins, und Stiller Has hatten darauf natürlich eine Antwort: «Verlore wie ne Gagu / Schwäben i durchs läären All / U us däm All, da gits kei Uswäg, will / Will das hueren All isch überall.» So ist es, unterwegs zur Venus kann man die Hasenpfote noch am kalten Sternenlicht wärmen, aber zu Houston hat Hasi den Kontakt längst verloren. Später auf dem Album, in «All Has», wird Endo-Hase immer dünner, verdünnisiert sich, wird dünn wie eine Spaghetti. «I chäm so gärn obenabe.» So long, Endo. (blu)

«Walliselle» (2000)

Sie wollten ins Wallis, aber landeten in Wallisellen. Schöner kann man sich nicht verfahren, und ein schöneres Volkslied als «Walliselle» gibt es in der Schweiz nicht. Was Endo Anaconda hier liefert, ist viel mehr als ein Lied, es ist die heimliche Nationalhymne. «Mir sy Schwyzer / Mir sy Walser / Gänfer, Bärner, Fricker / Schaanfigger … aber irgendwo töif, töif drinn i üs / Sy mir alli Walliseller.»

Nicht «born in the USA», keine «gente di mare», nicht mal coole Städter oder urchige Bergler, sondern Durchschnittsleute, die gern toller wären, als sie sind: Das gilt für die meisten Menschen, nicht nur für Schweizer, aber auf der A1 dahinbrausend, kann ich jeweils nicht anders, als den Refrain – «Walliselle, Walliselle!» – laut mitzujaulen, wie als Lamento, dass man tatsächlich auf ewig im mittelländischen Loop von Autobahnzubringern, Kreisverkehr und Einkaufszentren gefangen ist. Aber nicht grämen, ein paar Takte später kommt der Trost: «Uh uh uh / Mach dir nüt druus / Das isch so im Blues.» (phz)

«Moudi» (1995)

Quäkend-bluesiges Keyboard, dazu das Minimalschlagzeug von Balts Nill, aber erst die schwermütigen Gesangsausbrüche von Endo machen den Song zur Abwärtsspirale. Ist ja klar, dass mit seinem «Moudi» kein herkömmliches Haustier gemeint war, sondern jener Dämon, der Endo die längste Zeit im Nacken sass: «Angeri Chatze würde Whiskas näh / I han e Moudi, däm muesch bständig Whisky gä.» 24 Jahre später bilanzierte Endo nüchtern: «Als ich noch trank, verging kein Tag ohne Suizidgedanken. Wenn es mir heute schlecht geht, hocke ich das aus. Ich kenne meine Abgründe. Meinen Moudi.» (zas)

«Guarda che luna»

Im Konzert kündigte er das Lied als «Fremdsprachenblock» an, im Intro lieferte er die Übersetzung: «Lue dr Mond! Lue ds Meer!» Und dann kam eben «Guarda che luna» von Fred Buscaglione aus dem Jahr 1959. Ohne den adretten Schmelz des Originals natürlich, aber mit einer Liebe zu diesem Original, die schon fast rührend wirkte. Der Mond, das Meer, die Sehnsucht nach etwas Grossem, die Einsamkeit – Endo Anaconda wusste, wovon Buscaglione sang; er lieferte deshalb nicht nur ein Cover, sondern ein Stück, das genauso persönlich war wie seine eigenen. Man mochte da an die bösen alten Männer denken, die er in «Böses Alter» so hinreissend porträtierte: Dass er bei aller zelebrierten Grantigkeit nicht zu ihnen gehörte, lag unter anderem daran, dass er nie aufgehört hat, nach dem Mond zu greifen. (suk)

«Gruusig» (1994)

Dieses Lied soll zu Reklamationen von Hörerinnen und Hörern geführt haben, wenn es Radio DRS um die Mittagszeit sendete. Man kann das gut verstehen, wenn man hört, welche Ekelhaftigkeiten Stiller Has hier aneinanderreihen. «Gruusig bohre i de Ohre / Gruusig schläcke a de Böögge / Ade zäme, i muess göögge.» Dazu der rumpelige Guugemusig-Sound aus der frühen Hasen-Zeit von «Landjäger». «I gloub, der Wurschtsalat chunnt zrügg.» (blu)

«Hene» (1995)

Das Lied über den Abwart Hene, der sich aufregt, wenn abends um elf noch einer duscht, müsste eigentlich die inoffizielle Corona-Hymne geworden sein. Da gibts ja auch einige selbst ernannte Aufpasser, die dafür schauen, dass alle Massnahmen eingehalten werden. «Stöh Trottis ume, wird der Hene / Hennarot vor Wuet», sang Endo Anaconda, und hatte später Erbarmen mit dem Bünzli. In «Go Hene Go» schickt er ihn in die Tropen. Aber nicht mit dem miefig-provinziellen Fernweh von «Bälpmoos», sondern als heitere Hymne auf einen, der es geschafft hat abzuhauen. (blu)

«Znüni näh» (2002)

Es ist der liebevollste Büezerblues, den die Schweiz kennt: Wenn Endo Anaconda in «Znüni näh» den Vorarbeiter mimt und in rhythmisiertem Befehlston einen fiktiven Arbeitstrupp koordiniert, hat das eine eigentümliche Baustellenpoesie. Nur wem schon am Morgen vor lauter Stellen und Legen der Rücken wehtut, kennt sie: die Erfüllung einer näher rückenden Znünipause. Fast keine Liedzeile ausserdem, die daraus nicht bis heute zuverlässig beim Schleppen von Möbeln zitiert würde: «Eifach la loufe», «Müesst em no chli gä» und im Zweifelsfall «Röueli dra». (lri)

«Aare» (1995)

Aber klar, «Aare» darf nicht fehlen in diesem Stiller-Has-Best-of. «Lue mau, wie d’Hündeler hündele mit ihrne Hünd!» – «Dere schöne-schöne-schöne Aare nah» ist so etwas wie eine Berner Hymne geworden. Zuerst plätschert das Lied in der ganzen Beschaulichkeit des Berner Sommers vor sich hin, doch bald trübt sich der Eindruck. In diesem Lied kam eine der Stärken des Erzählers Endo Anaconda zum Tragen: Wenn er ein Idyll beschrieb, und das konnte er vortrefflich, dann waren da immer auch die Abgründe. In der Ode an die Aare steckt Liebe und Verachtung zugleich. (mfe)

«Geischterbahn» (2006)

Es war kein grosses Konzert, das die neu besetzten Stiller Has 2006 im Basler Volkshaus gaben. Ohne Balts Nill an den Spielzeuginstrumenten war ihre Musik seltsam beliebig geworden; an diesem Abend musste Endo Anaconda sich immer wieder gegen das gar bluesige Gejamme seiner drei Begleiter durchsetzen. Bei «Geischterbahn» gewann der Slam-Poet in Schneckentempo diesen Kampf scheinbar mühelos. Mich schaudert es, wenn ich daran zurückdenke, wie er dieses Bild der städtischen Isolation wie ein schöner böser Traum in Basel ausbreitete: Teilweise verzweifelt, teilweise amüsiert berichtete Anaconda von einer Tramfahrt, bei der die anderen Passagiere auf dem Weg zur Arbeit durch ihn hindurchstarrten, als wäre er ein Gespenst. Nun hat er seine Endstation erreicht. (nj)

