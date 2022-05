Grand Prix Bern 2022 – Die schönsten Bilder vom GP Heute feiert der GP Bern sein Comeback. Hier finden Sie im Lauf des Tages unsere schönsten Bilder des Laufevents.

Los gehts: Die Footballer der Bern Grizzlies eröffnen das Feld am Bären-GP. Foto: Andy Mettler (swiss-image.ch) Der Bären-GP ist gedacht für Kinder und Familien. Foto: Andy Mettler (swiss-image.ch) Im Herbst 2021 konnte der GP nur in einer abgespeckten Version durchgeführt werden. Im Viertelstundentakt durften maximal 300 Teilnehmende starten. (Archivbild) Foto: Iris Andermatt 1 / 6

Der Grand Prix Bern feiert heute gewissermassen sein Comeback. Nach der coronabdingten Absage 2020 und der Light-Version im Herbst 2021 findet der grösste Lauf der Deutschweiz wieder wie gewohnt und ohne Einschränkung statt. 20’114 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet.

Eröffnet wird der Laufevent mit dem Bären-GP. Hier starten Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2019. Die älteren laufen allein, die jüngeren in Begleitung eines Erwachsenen. Neu in diesem Jahr ist die Familien-Kategorie. In dieser Kategorie laufen ein bis zwei Erwachsene mit bis zu fünf Kindern. Die Streckenlänge beträgt 1,6 Kilometer.

Um 16 Uhr dann ist Start zum Hauptlauf, dem Grand Prix Bern, den schönsten 16 Kilometern beziehungsweise 10 Meilen, wie die Veranstalter sagen.



Startzeiten:

Bären Grand Prix : 12.20 - 13.55 Uhr

Altstadt Grand Prix: 14.15 - 14.48 Uhr

Grand Prix Bern: 16 - 16.52 Uhr



