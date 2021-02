Kinderfilme im Streaming – Die schönsten Abenteuer vor dem Bildschirm Jetzt kommen die Skiferien, aber viele bleiben zu Hause: Mit diesen Filmen vergeht die Zeit bestimmt schnell – für Kinder aller Altersgruppen und ihre Eltern. Matthias Lerf , Katharina Riehl , Tobias Kniebe , Kathleen Hildebrand

Wo gehts zum besten Kinderfilm? Szene aus dem Ferienabenteuer «Moonrise Kingdom» von Wes Anderson. Foto: Alamy Stock Photo

Di chli Häx (2018)

Otfried Preusslers Kinderbuchklassiker wurde mit Karoline Herfurth in der Titelrolle der 127 Jahre alten, also blutjungen Hexe verfilmt. Das Schöne daran ist, dass sich die Macher an keiner Stelle scheuen, altmodisch zu sein. Die Geschichte ist sehr nah am Buch, die Kostüme sind klassisch. Der Film wird zum Ende hin dann schon ein bisschen gruselig, aber wenn sie die Geschichte kennen, ist «Die kleine Hexe» auch für kleinere Kinder schon gut anschaubar.

Interessant für Erwachsene: «Die kleine Hexe» ist eine Schweizer Co-Produktion und Michael Schaerer («Stationspiraten) führte Regie.