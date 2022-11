Plattentaufe im Mokka Thun – Die schöne Welt der Hybridblume «Wie der Umstieg von BMX auf Rennvelo»: Die Walliser Band Them Fleurs singt auf dem tollen neuen Album erstmals auch auf Deutsch. Die Taufe findet diesseits des Lötschbergs statt. Michael Gurtner

Die Walliser Band Them Fleurs um Sänger Samuel Schnydrig (zweiter von rechts) tauft ihr neues Album im Thuner Café Mokka. Foto: PD

«Schöne Welt»: Wer bei diesem Albumtitel einer blumig benamsten Band an schunkelfreudige Schlagerseligkeit denkt, wandelt gehörig auf dem Holzweg. Bei Them Fleurs wird auch mal auf der Treppe Luftgitarre gespielt mit Led-Zeppelin-Legende Jimmy Page («M.O.N.A.»). Oder es klingelt ein Telefon, aber niemand geht ran («Alles so weit weg»). Und wer still ist, sagt hier sowieso viel mehr («Fliegen»).