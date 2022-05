Gewinnen Sie Tickets – Die Schöne und das Biest Einer der grössten Erfolge von Disney als Musical Angela Spaggiari

Als Zeichentrickfilm begeisterte «Die Schöne und das Biest» mit seinem phänomenalen, mehrfach Grammy- und Oscar-prämierten Soundtrack und auch die Realverfilmung mit Emma Watson stürmte weltweit die Kinocharts. Als Musical eroberte das zauberhafte Märchen genauso erfolgreich die Herzen der Fans: Weltweit haben mehr als 25 Millionen Menschen mit Belle und dem Biest gelebt, gelitten und vor allem geliebt. Jetzt ist das Musical in der Originalfassung endlich wieder zurück! Freuen Sie sich auf das wunderbare Märchenerlebnis mit seinen fabelhaften Darstellern, ausgefeilten Tanzszenen, farbenprächtigen Bildern und seiner gefühlvollen Musik.

Das Musical begeistert ebenso mit seiner farbenfrohen wie prachtvollen Ausstattung und macht das romantische Märchen zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Das Ensemble sprüht vor Energie und begeistert mit wirbelnden Tanzszenen und hinreissendem Gesang. An seiner Seite spielt das Live-Orchester wunderbare Klassiker wie «Märchen schreibt die Zeit». Liebevoll werden die Disney Charaktere in der Inszenierung des Budapester Operettentheaters zum Leben erweckt, von der mutigen Belle über das verzauberte Biest bis hin zur charmanten Dienerschaft.

Sprechende Kerzenleuchter, verzauberte Stehuhren und singende Teekannen entführen in eine Welt, die unendlich viel Stoff zum Träumen und Lachen birgt.

Die SonntagsZeitung verlost je 7 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für «Die Schöne und das Biest» im Musical Theater in Basel für folgende Vorstellungen:

- Mittwoch, 13. Juli 2022, 18.30 Uhr

- Sonntag, 17. Juli 2022, 13.30 Uhr

- Sonntag, 17. Juli 2022, 18.30 Uhr

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf) Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum / Uhrzeit / Telefon / SMS-Code

Mi, 13.7.22, / 18.30 Uhr / 0901 500 071 / SZ1

So, 17.7.22, / 13.30 Uhr / 0901 500 072 / SZ2

So, 17.7.22, / 18.30 Uhr / 0901 500 073 / SZ3

Per Internet

www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 11. Mai 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.