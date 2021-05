Saisonstart in Landshut – Die schöne Melusina Einst residierte im Schloss ein Herr, der mit seiner Feengeschichte für Aufsehen sorgte. Was es damit auf sich hat, zeigt die neue Sonderausstellung.

Ein betörendes Fabelwesen mit Geheimnissen: Melusina. Foto: ULB Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt

Der Berner Ratsherr Thüring von Ringoltingen lebte von 1415 bis 1483. Der Besitzer des Wasserschlosses Landshut war politisch tätig, hatte aber auch für die Dichtung so einiges übrig. Abseits der Alltagspolitik widmete er sich der Übersetzung eines damals schon bekannten altfranzösischen Versromans über das Schicksal der schönen wie auch wundersamen Wasserfee Melusina.

Ganz im Banne dieser edlen Dame, die nicht ganz von dieser Welt war, schloss Thüring auch Melusinas Gatten, den Ritter Reymond, und die gemeinsamen zehn Söhne in seine Geschichte mit ein. In farbigen Episoden schildert der Verfasser deren abenteuerliche Eroberungen in fernen Gegenden Europas, bis hinein ins Morgenland. Im Jahre 1456 schloss der Dichter seine Arbeit ab. Es sollte ein Mittelalter-Bestseller werden.