Berner Fasnacht – Die Schnitzelbank-Soirée im Video Stromsparen, kulturelle Aneignung oder «dr nöi Breitsch»: Acht Schnitzelbankgruppen präsentierten aktuelle Themen mit gewohnt spitzer Zunge. Martin Bürki

«Ölbert», «Röschti chunnt nid guet mit Öl!», «D Härpfle usem Keller si als Röschti i dr Pfanne» – nicht nur der neu gewählte Bundesrat kriegte an der Schnitzelbank-Soirée am Donnerstagabend sein Fett weg. Seien es Viola Amherds Kampfflugzeuge, Ignazio Cassis’ Festhalten an der Neutralität oder Alain Bersets Corona-Massnahmen: Die Landesregierung wurde von den spitzzüngigen Gruppen besonders aufs Korn genommen.

Insgesamt acht Schitzelbankgruppen brachen auf zu einer Beizentour, um in rund zehn Minuten ihre besten Wortschöpfungen rauszuhauen und beim Publikum für Stimmung zu sorgen. Wir waren im Bärehöfli in der Zeughausgasse dabei und haben das närrische Treiben filmisch festgehalten.

D Tüpflischysser

Neben der Bundesratswahl – «E Vogt, e Herzog het me (z Bärn) no nie gärn gha» – kam Fifa-Präsident Gianni Infantino unter die Räder und auch der Textroboter mischte mit. Videos: Martin Bürki

Die irren Maiden

Warum Magdalena Martullo-Blocher für den Bundesrat gar nicht erst in Frage kam und eine Reggae-Einlage: Die einzige Berner Frauengruppe war gesanglich und musikalisch voll auf der Höhe.

Dr Pfannehouer

Bei ihm ist der Name Programm: Trocken wie kaum ein anderer haut er den Bombenalarm beim Bundeshaus, den Berner E-Prix oder die Solarenergie in die Pfanne.

Die drei Musketiere

König Charles in der Anflugschneise, nicht jugendfreie Stromspartipps und ein Bundesrats-Potpourri – mit Letzterem bewiesen die drei Musketiere ihre «Pfannehouer»-Qualitäten.

Hobelspän

Warum Nena ihren Welthit umtaufen muss und Elon Musk gleich sich selbst – bei den Hobelspän geht’s aber auch um den SCB oder «dr nöi Breitsch»

Schirmflicker

Wegen Nachwuchsproblemen gibt’s in Biel keinen Schnitzelbankabend mehr, darum sind sie einfach nach Bern gekommen, um sich über fleischlose Ernährung und Erektionsprobleme lustig zu machen.

Gas-Latärne

Teure Bahnhofstoiletten, Instagram-Influencer und Klimaaktivisten: Der Mann mit dem gelben U-Boot betreibe seinen Kopfschmuck mit der Fäulnis seines Humors.

Di Hinderletschte

Sexplodierende Gummipuppen, fehlende Cervelats im Ausland und warum Affen vielleicht doch intelligenter sind als Menschen: Di Hinderletschte wollen «a d Fasnacht chli ga feschte.»

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia. Mehr Infos @tinubuerki27

Fehler gefunden?Jetzt melden.