US-Sprinterin Sha’Carri Richardson – Die schnellste Frau der Welt hat ein Problem Die Amerikanerin ist die Leichtathletin dieses Frühlings – mit grossem Ego und wenig Fingerspitzengefühl. Christian Brüngger

Auffällig schnell: Sha'Carri Richardson diesen Mai in Walnut. Foto: Katelyn Mulcahy (Getty Images)

Sha'Carri Richardson verbirgt zu keiner Mikrosekunde, was sie von Sha'Carri Richardson hält: «Jedes Mal, wenn ich auf die Bahn schreite, wird Geschichte geschrieben», prahlte sie jüngst. Die Amerikanerin mag also bloss 1,55 m klein sein, ihr Ego aber ist Hulk-mässig gross. Das hängt mit den vergangenen Wochen zusammen.

Die erst 21-jährige Texanerin trommelt gerade Zeiten auf die Bahn, die einen zum Staunen bringen. Mit 10,72 Sekunden sprintete sie vor einem Monat die 100 m so schnell wie noch keine Frau in diesem Alter – und wie noch keine in diesem Olympiajahr. Überhaupt waren in der Geschichte bloss fünf Frauen besser (siehe Box). Wer also ist diese rasante Frau, die am Mittwochabend in Ostrava neben Mujinga Kambundji über 200 m zu sehen sein wird?