Neuer Berner Bahnhofszugang – Die Schlacht der Argumente zu Füssen Adrian von Bubenbergs Einen Monat vor der Abstimmung über die Verkehrsmassnahmen beim neuen Bahnhofsausgang liefern sich Gegner und Befürworter eine heftige Auseinandersetzung um den Hirschengraben. Jürg Steiner , Benjamin Bitoun

Zankapfel Bahnhofsausbau: Über die Zukunft des Hirschengrabens mit dem Bubenberg-Denkmal ist ein Streit entbrannt. Foto: Adrian Moser

Bis vor wenigen Monaten sah es so aus, als wären die geplanten Verkehrsmassnahmen rund um den künftigen Berner Bahnhofsausgang unter dem Postparc ein politisch kaum bestrittenes Projekt. Es war im Herbst 2020, als erstmals eine kritische «Bürgerbewegung Hirschengraben 2022» an die Öffentlichkeit trat. Die damals noch etwas einsamen Köpfe: Jürg Schweizer, ehemaliger kantonaler Denkmalpfleger, und Armand Baeriswyl, Archäologe in Diensten des Kantons. Ihre Hauptsorge: der Umgang mit dem Denkmal von Adrian von Bubenberg und der Baumallee am Rand des Parks.