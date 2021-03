Thuner- & Brienzersee – Die Schiffe fahren wieder - mit reduziertem Fahrplan An Ostern geht’s wieder los: Auf dem Thuner- und Brienzersee startet die Schifffahrts-Saison. Wegen Corona allerdings mit reduziertem Angebot.

Die MS Jungfrau ist ab Ostern wieder auf dem Brienzersee unterwegs – mit neuem Antrieb. Foto: PD

An Karfreitag startet die BLS Schifffahrt mit einem reduzierten Frühlingsfahrplan in die diesjährige Saison. Auf dem Thunersee verkehren täglich drei Kurspaare: Zwei Schiffe fahren von Thun nach Interlaken West und zurück, ein Schiff fährt von Thun zur Beatenbucht und zurück. An den Wochenenden bietet die BLS vorerst keine zusätzlichen Kurse an, wie es in den Vorjahren üblich war, schreibt das Transportunternehmen in einer Medienmitteilung zum Saisonstart. Auf dem Brienzersee sind zwei Kurspaare im Angebot: Täglich fährt ein Schiff zwei Mal zwischen Interlaken Ost und Brienz hin und her.

Damit startet die Schifffahrt auf den Oberländer Seen in die zweite Saison, die vom Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geprägt ist: In den Innenräumen und auf den Aussendecks der Schiffe sowie an den Ländten gilt weiterhin Maskenpflicht. Die Bordrestaurants auf den Schiffen bleiben vorerst geschlossen.

In die Flotte investiert

Zwei Schiffe ihrer Flotte hat die BLS diesen Winter erneuert: Auf dem Brienzersee fährt das Motorschiff Jungfrau neu mit einem Hybrid-Antrieb – also nicht mehr nur mit Diesel, sondern auch elektrisch. Und beim Motorschiff Berner Oberland wurde auf dem Thunersee die Einrichtung im Innenraum neu gestaltet und eine neue Küche eingebaut.

In diesen Raum wurde beim MS Jungfrau der neue Hybrid-Antrieb installiert. Foto: Bruno Petroni

Ein Highlight nicht nur für Dampferfans dürfte die Wiederinbetriebnahme des «Spiezerli» sein. Die offizielle Jungfernfahrt ist für Ende April angedacht, gefolgt von Gönnerfahrten im Sommer und Publikumsfahrten im Herbst. Erste Probefahrten wurden bereits erfolgreich durchgeführt.

Die BLS Schifffahrt blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Im Vorjahresvergleich waren 2020 nur halb so viele Gäste auf den beiden Seen unterwegs: Auf dem Thunersee transportierte die BLS 323'700 Passagiere gegenüber 698'800 im Jahr 2019. Auf dem Brienzersee waren es gar nur 191'900 Passagiere im Vergleich zu 402'600 im Jahr 2019.

Wegen der Corona-Pandemie war die Schifffahrt während knapp drei Monaten im Frühling sowie über Weihnachten und Neujahr komplett eingestellt. Die Jahreszahlen 2020 der BLS Schifffahrt werden anlässlich der Bilanzmedienkonferenz der BLS AG vom 9. April kommuniziert.

pd/maz