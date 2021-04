Flammen in Rumisberg – Die Scheune ist komplett niedergebrannt In der Nacht auf Freitag ist in einer Scheune in Rumisberg ein Feuer ausgebrochen. Personen kamen keine zu Schaden, Tiere mussten aber ihr Leben lassen.

Rund 95 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

In der Nacht auf Freitag, 9. April, ist «Im Loch» in Rumisberg in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Die Meldung sei kurz nach 2 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die rund 95 Angehörigen der Feuerwehren Bipp, Langenthal, Jurasüdfuss und Wangen konnten ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindern. Die Scheune brannte indes total nieder.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Scheune. Es wurde niemand verletzt. Drei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch ein Ambulanzteam vor Ort untersucht. In der Scheune befanden sich einige Kühe und Hühner, ein Kalb sowie drei Ziegen. Die Mehrheit der Tiere konnte in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Hühner und eine Kuh kamen beim Brand allerdings ums Leben.

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Freitagvormittag noch an. Für die Dauer des Einsatzes war die Zufahrt zum Weg «Im Loch» gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

bey

Fehler gefunden?Jetzt melden.