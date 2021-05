Architekturbiennale in Venedig – Die Schau zeigt eine Welt am Abgrund Die globalen Krisen um Klima, Migration und Ungleichheit stehen im Zentrum der von Hashim Sarkis kuratierten Ausstellung. Dabei kommt die Architektur selbst zu kurz. Andres Herzog

S pinnen netz aus Glas- und Karbonfasern von Achim Menges von der Universität Stuttgart. Foto: Marco Zorzanello

Nachdem die Klimakatastrophe die Moderne in Schutt und Asche gelegt hat, ist die ganze Weltgemeinschaft um einen Eichentisch versammelt. Durchs Fenster sieht man behelfsmässige Hütten. Die Zukunft ist vorbei, übrig bleibt nur die Vergangenheit mit Holzhockern und Ästen als Gabeln.

Die Installation «Refuge for Resurgence» gibt die Gefühlslage vor, mit der Chefkurator Hashim Sarkis die Architekturbiennale in Venedig bestreitet. Sein Motto klingt optimistisch: «How will we live together?» Doch wer nach eineinhalb Jahren Pandemie-Paralyse etwas Zuversicht erwartet hätte, wird enttäuscht.