Cargodrome in Wiler – Die SBB bringen hier künftig Züge in Schuss Einst wurde das Güterterminal am Strackbach zum Debakel. Nun wird die Halle rege genutzt – wieder ziehen neue Mieter ein. Regina Schneeberger

2018 rüstete Bombardier seine Züge für die SBB in Wiler auf. Jetzt wollen die SBB die Halle selbst mieten. Archivbild: Thomas Peter

Das Cargodrome in Wiler sorgte zur Jahrtausendwende für Schlagzeilen. Die damalige RM-Bahn schuf in der Industriezone am Strackbach ein Güterterminal. Container wurden hier von Lastwagen auf Güterzüge umgeladen. Eine Weile funktionierte das sogar. Doch dann wurde das Projekt bekanntlich zum Debakel, der Bund versenkte Millionen. Das Güterterminal wurde darauf 2011 von der Moser Maschinen und Immobilien AG ersteigert – zu einem Spottpreis von 50’000 Franken. Das Unternehmen aus Gerlafingen liess eine riesige Gewerbehalle auf die Industriebrache stellen.