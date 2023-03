Das rote Schulhaus – Die Sanierung im Worbboden verzögert sich wohl Das Worber Parlament hat am Montag die Diskussion über den 26-Millionen-Kredit noch nicht abgeschlossen. Eine Abstimmung im Juni scheint unrealistisch. Sandra Rutschi

Aus Spargründen waren Unterhaltsarbeiten immer wieder verschoben worden. Noch immer spielen die Finanzen eine wichtige Rolle in der Zukunftsfrage des Worber Schulhauses. (Archivbild) Foto: Urs Baumann

Ist während der Sanierung des Worbboden-Schulhauses wirklich ein Provisorium für den Unterricht nötig? Und brauchen die 15 Schulklassen wirklich so viel Platz, wie vorgesehen ist? Diese Fragen trieben das Worber Parlament am Montagabend um. Es diskutierte in der ersten Lesung über den 26-Millionen-Kredit für das Oberstufenzentrum, bei dem sich der Sanierungsbedarf angestaut hat.