Baustelle in Aefligen – Die Sanierung des Kanals wirkt sich auf den Verkehr aus Der Kanal des Dorfbachs wird erneuert. Gemeinde und Kanton haben sich deshalb für die Sperrung der Hauptstrasse entschieden. Aus Sicherheitsgründen. Regina Schneeberger

Die Baustelle ist schon signalisiert, erste Vorbereitungsarbeiten laufen. In den kommenden Monaten wird ein Teil der Fraubrunnenstrasse gesperrt. Foto: Beat Mathys

Kurzum starten die Arbeiten am Dorfbach in Aefligen so richtig. Die Sanierung des eingedolten Kanals, der entlang der Hauptstrasse führt, geht in die zweite Etappe. Der bestehende Betonkanal wird vollständig entfernt und ersetzt. Das wirkt sich auf den Verkehr aus. Die Fraubrunnenstrasse wird im Bereich der Baustelle gesperrt – von der Einmündung Schalunenstrasse bis zum Gemeindehaus.

Aus Sicherheitsgründen habe man sich gegen eine einspurige Verkehrsführung entschieden, so Gemeinderatspräsident Peter Hofer. Zudem könne durch die vollständige Sperrung effizienter und schneller gearbeitet werden. Und: Würde ein Teil der Strasse offen bleiben, müsste man den Kanal mit sogenannten Spundwänden, einer Art Metallplatten, sichern. Wenn man diese in den Boden schlagen müsse, könne es durch die Erschütterungen Schäden an den umliegenden Gebäuden geben, so Hofer. «Das wollen wir nicht riskieren.»