Kerzerslauf 2021 trotz Corona – Die Saisoneröffnung wird auf drei Tage verteilt Der traditionelle Start in die Laufsaison soll trotz dem Coronavirus stattfinden. Die Felder werden aber begrenzt und die Läufe aufgeteilt.

Solche Bilder wird es am Kerzerslauf 2021 nicht geben. Nicht nur, weil der Start aus dem Dorfzentrum hinaus verlegt wird. Foto: Franziska Scheidegger

Alles war vorbereitet für den Kerzerslauf 2020, der traditionell am dritten Samstag im März das erste grosse Stelldichein ist. Doch dann kam Corona, und der Anlass musste kurzfristig abgesagt werden. Neun Monate später beschäftigt das Virus die Organisatoren weiterhin, und sie haben sich gefragt: Sollen wir unter diesen Bedingungen den Kerzerslauf 2021 überhaupt planen?

Die Antwort gaben die Verantwortlichen an einer Medienkonferenz am Mittwoch. «Ja, auf jeden Fall», wird OK-Präsident Markus Ith in einer Mitteilung zitiert. Diese Lancierung sei aus diversen Gründen richtig. «Zum einen hat der Kerzerslauf als Saisoneröffnung eine grosse Bedeutung im Kalender, und zum anderen konnten diverse Veranstalter bereits einige gute Erfahrungen im Sommer und im Herbst 2020 sammeln.» Ausserdem wolle man ein positives Zeichen setzen, ergänzt Ith.