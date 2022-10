Nachdenklicher Blick: SCB-Cheftrainer Johan Lundskog beim Auswärtsspiel in Rapperswil-Jona. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist nicht so, dass die Tabellenlage des siebtklassierten SC Bern nach einem Drittel der Qualifikation alarmierend wäre: Auf Rang 3 fehlen fünf Punkte. Dank der neuen Ausländerregel mit sechs Imports ist die National League zur unberechenbaren Meisterschaft geworden, in der regelmässig jeder jeden schlägt – die Wahrheit von gestern ist morgen kaum noch etwas wert. Mit zehn Overtimes in 17 Partien (auswärts zuletzt sieben Verlängerungen in Serie!) verkörpert der SCB sozusagen die Ausgeglichenheit der Liga.