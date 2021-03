HVH-Handballerinnen – Die Saison dauert unerwünscht länger Die Frauen des HV Herzogenbuchsee müssen weiter gegen den Abstieg kämpfen. Die Oberaargauerinnen bestreiten das NLA-Playout. Reto Pfister

Herzogenbuchsee mit Malin Rieder (rechts) und Aline Sturny kann noch nicht in die Sommerpause. Foto: Martin Deuring

Der Schein trog. Die Handballerinnen des HV Herzogenbuchsee schienen am Ende der regulären Saison auf einem guten Weg. Sie bezwangen unter anderem das erste Mal überhaupt das damals kriselnde Rotweiss Thun. Die Oberländerinnen fingen sich danach jedoch und sicherten sich in der NLA-Abstiegsrunde souverän den Ligaerhalt. Anders der HVH. Nach der 23:24-Niederlage gegen Rotweiss am Dienstag haben sie ihr Pensum in dieser Poule beendet. Und können diese bestenfalls als Dritte abschliessen, was bedeutet, dass die Saison unerwünscht noch einige Wochen weitergeht.