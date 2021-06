Angetippt zum Thema Umwelt – Die Sache mit der Nachhaltigkeit Manchmal scheitern gute Absichten auf höherer Ebene, wie ein abgestürzter Ventilator beweist. Nik Sarbach

Jetzt, wo die Tage und damit auch die Nächte wärmer werden, greife ich nachts gerne auf meine bewährte Lüftungsmethode zurück: Wenn ich frühmorgens aufwache, öffne ich für ein paar Minuten die Fenster im Schlafzimmer vollständig, ebenso im Bad, das gegenüberliegt.

Um den Luftdurchzug zu erhöhen, stelle ich einen Ventilator ins offene Fenster. So kriege ich die Temperatur zumindest im Schlafzimmer in kurzer Zeit um ein paar wenige, aber entscheidende Grad Celsius runter. So weit, so gut.

Keine 30 Sekunden später scheppert es vom Schlafzimmer her.

Neulich also, da wache ich mitten in der Nacht hitzegeplagt und schweissgebadet (schon jetzt!) auf. Schlaftrunken stelle ich den Ventilator ins Fenster und watschle ins Bad. Keine 30 Sekunden später scheppert es vom Schlafzimmer her. Mein Verdacht bestätigt sich beim Blick aus dem Fenster: Der Ventilator hat sich vom ersten Stock verabschiedet und ist lautstark vor dem Fenster meines geschätzten Nachbarn gelandet.