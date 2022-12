Zerstörung nach den jüngsten Raketenangriffen auf die südukrainische Grossstadt Kriwi Rih. Unter den Trümmern fand sich ein 18 Monate altes Baby. Foto: Ukrainisches Verteidigungsministerium

Am Freitag war es wieder so weit. Die Russen schossen 76 Raketen auf die Ukraine. Die Luftabwehr konnte zwar 60 davon abfangen, doch der Rest sorgte dafür, dass jetzt in Kiew und in der Zentralukraine die Menschen im Dunkeln und in der Kälte sitzen. Militärisch ergab die Aktion überhaupt keinen Sinn, es ging einzig und allein um die Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Ein Kriegsverbrechen also, verboten durch die Genfer Konventionen, deren Depositarstaat die Schweiz ist.