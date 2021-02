Kurze Pause im Unihockey – Die Ruhe vor dem Sturm Wie geht es nach dem Ende der Hinrunde im Unihockey weiter? Und wie sieht die Zwischenbilanz bei den vier Berner Teams in der NLA aus? Die wichtigsten Antworten. Adrian Lüpold

Torgarant Manuel Maurer ist ein wichtiger Mosaikstein beim Könizer Höhenflug. Foto: Raphael Moser

Nach Ablauf der Hinrunde steht in der NLA eine zweiwöchige Pause auf dem Programm. Danach geht es mit einem angepassten Modus weiter: Teams, welche die Ränge 1 bis 6 belegen, sind fix für das Playoff qualifiziert. Sie spielen in der Master Round um das Heim- und Wahlrecht (die ersten drei Teams können den Gegner für das Playoff auswählen). Wer dort am Ende auf einem der ersten vier Plätze liegt, sichert sich das Heimrecht.

Die Equipen auf den Rängen 7 bis 12 kämpfen in der Challenge Round um die letzten zwei Plätze für das Playoff. Die vier schlechtesten Teams nach der Challenge Round kommen ins Playout, wobei schon feststeht, dass es in dieser Saison keinen Absteiger gibt.

Ab dem Playoff werden im Schweizer Fernsehen Livespiele gezeigt. Diese Partien werden alle in der gleichen Halle ausgetragen. So kann im Fall von kurzfristigen Verschiebungen ohne grossen Aufwand ein anderes Spiel übertragen werden. Der genaue Standort wird noch abgeklärt. Wie in den letzten Jahren wird der Meister in einem Superfinal gekürt.

Foto: Urs Jaudas

Köniz überzeugt

Sechs Siege aus sieben Spielen katapultierten Floorball Köniz im Januar auf Rang 2 hinter Leader GC. Das Team von Coach Jyri Korsman stellt statistisch die beste Abwehr der Liga und überzeugt als aufsässig agierendes Kollektiv, in dem jede Linie fähig ist Akzente zu setzen.

Nationalspieler Manuel Engel, der aus Schweden in die Schweiz zurückkehrte, zeigt, dass er mit seiner brillanten Übersicht eine Bereicherung ist. «Im Grossen und Ganzen sind wir mit der Defensive zufrieden, im Spiel mit Ball gibt es noch Steigerungspotenzial», sagt der 27-Jährige.

Nebst Engel schlugen auch die neuen Ausländer ein. Der Finne Jyrki Holopäinen und der Tscheche Martin Kisugite sind spielstarke Verteidiger und machen Köniz unberechenbar. Auch der schwedische Stürmer Simon Jirebeck ist mit seiner Physis, Technik und Torgefahr eine echte Bereicherung und eine tolle Ergänzung zu den vielen Eigengewächsen, die immer besser aufblühen. Mit Floorball Köniz muss in dieser Saison im Kampf um den Titel gerechnet werden.

Der Schwede Simon Jirebeck (links) macht Floorball Köniz in der Offensive unberechenbarer. Foto: Manuel Zingg

Wilers Findungsphase

Wiler-Ersigen strahlte in dieser Saison nicht jene Dominanz aus, die man sich vom Rekordmeister aus dem letzten Jahrzehnt gewohnt war. Rang 3 nach der Hinrunde mutet nicht schlimm an, den hohen Ansprüchen hinkt die Klassierung aber hinterher. «Es gibt Phasen, in denen es nicht so läuft. Aber wir können daraus lernen und stärker werden», sagt Captain Tatu Väänänen.

Die Abgänge der Nationalspieler Deny Känzig und Nicola Bischofberger haben ebenso Lücken hinterlassen wie die Rücktritte von Legende Matthias Hofbauer und U-23-Nationalspieler Dominik Alder. Doch die vielen Talente im nach wie vor stark besetzten Team integrieren sich immer besser und werden von Trainerfuchs Thomas Berger behutsam aufgebaut.

Zudem gehört Wiler-Ersigen einfach immer zu den Favoriten auf den Titel. Vor allem, wenn es nach dem Ende der Master Round im Playoff in die entscheidende Phase gehen wird. Das weiss auch Captain Väänänen: «Es zählt erst am Ende, wer oben steht.»

Wiler-Ersigens Coach Thomas Berger hatte in dieser Saison schon einiges zu besprechen. Foto: Marcel Bieri

Tigers brauchen Emotionen

Lange Zeit waren die Unihockey Tigers Langnau auf Kurs, einen der ersten sechs Plätze zu belegen und auf direktem Weg das Playoff zu erreichen. Seit dem Re-Start in die Meisterschaft lief es den Emmentalern aber nicht mehr nach Wunsch. Sie rutschten von Rang 4 auf Rang 7 ab und müssen mit der Challenge Round Vorlieb nehmen.

«Unser Spiel zeichnet sich aus durch hohe Aggressivität und Emotionen. Wir haben aber in den Partien nach dem Re-Start nicht immer mit der Tigers-DNA gespielt», sagt Stürmer Simon Steiner.

Erfreulich ist bei den Tigers die Tatsache, dass viele Talente aus dem eigenen Nachwuchs in der ersten Mannschaft Unterschlupf gefunden haben und teils schon eine wichtige Rolle einnehmen. Gelingt es den Emmentalern in der Challenge Round, die von Steiner angesprochene «Tigers-DNA» wieder auf den Platz zu bringen, könnte es auch mit dem Playoff klappen.

Der Tiger Anick Jakob jubelt nach einem Tor. Foto: Manuel Zingg

Fortschritte in Thun

Obwohl der UHC Thun nach der Hinrunde auf dem vorletzten Platz liegt, hat das Team in dieser Saison Fortschritte erzielt. Klare Niederlagen sind seltener geworden als in der letzten Spielzeit. Und immer öfters gelingt es den Oberländern auch gegen die absoluten Topteams, wie zuletzt bei der 4:7-Niederlage gegen Wiler, mitzuhalten.

Um noch regelmässiger zu punkten, bedarf es bei der Equipe von Coach Daniel Steiner mehr Konstanz. Das Schöne für die Thuner: Weil es in dieser Saison keinen Absteiger gibt, können die nächsten Wochen unbeschwert angegangen werden. Thun hat in der Challenge Round nichts zu verlieren und kann sein Spiel in Ruhe weiterentwickeln.