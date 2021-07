Sommerserie «Tour de Berne» – Die Rüschegger Wagenburg der Wetterfesten In der zweiten Sommerferienwoche steht unser Camper in Rüschegg-Heubach, wo sich Dauercamper und Wohnwägeler vom durchzogenen Wetter nicht stressen lassen. Christoph Hämmann

Idylle in Rüschegg-Heubach, wo nichts als Vogelzwitschern und das Rauschen des Schwarzwassers in der Luft liegt. Fotos: Raphael Moser

Der Campingplatz in Rüschegg-Heubach ist einer der kleineren der 391 Plätze des Schweizerischen Camping- und Caravaning-Verbands: 15 Plätze für Dauercamper, 20 Touristenplätze, 5 Plätze für Zelte. Kein Laden, kein Restaurant. Dafür am Rand des Areals noch ein Chalet, das bis zu zwei Dutzend Personen beherbergen kann.

«Mit so einem kleinen Platz verdient man kein Geld», sagt Walter Bieri, der für den Campingplatz alle Büroarbeiten erledigt und als Chefredaktor der Verbandspublikation «Camping Revue» amtet. Er wohnt im Aargauischen, aber so oft wie möglich ist er in der Rüschegg und bastelt etwas an der Infrastruktur. «Ich arbeite ohne Lohn und der Platzwart für ein Trinkgeld», sagt Bieri. «Der Platz ist ein Liebhaberobjekt.»