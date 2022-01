Der SC Bern verliert bei den Lions – Die Rückkehr nach der Coronapause missrät Dem SC Bern unterlaufen in der eigenen Zone in Zürich zu viele Fehler. So gewinnen die Lions den Klassiker mit 4:3. Marco Keller

Auch die beiden Topskorer kämpfen um jeden Zentimeter Eis: Berns Dominik Kahun (rechts) im Bullyduell mit Denis Malgin von den ZSC Lions. Foto: Walter Bieri (Keystone).

Dass die Berner das Eis des Hallenstadions erstmals nach vier Siegen wieder als Verlierer verliessen, war nicht zwingend. Im Schlussdrittel fehlten bei einem Abschluss des wirbligen Christian Thomas nur Zentimeter zur erstmaligen Führung, und als stattdessen den Einheimischen das 3:2 gelang, waren die Berner daran nicht unschuldig. Ein Aufbau aus der eigenen Zone konnte von den Lions abgefangen werden und nach einer schönen Kombination traf Garrett Roe ins hohe Eck.

Drei Minuten vor Spielende wiederholte sich die Szenerie: Thomas verpasste den Ausgleich knapp, im Gegenzug lief Denis Malgin seinem Topskorer-Antipoden Dominik Kahun davon und traf sehenswert zum 4:2. Thomas’ Anschlusstreffer 69 Sekunden vor Spielende sollte sich nur noch als Resultatkosmetik erweisen, obwohl die Berner in den letzten sechs Sekunden noch mit Sechs gegen Vier spielen konnten.

Die 3 Infos einblenden Mika Henauer

Dass das Jungtalent die Berner mit seinem fünften Saisontor ins Spiel zurückbrachte, war verdienter Lohn für seine Bemühungen. Der Offensiv-Verteidiger initiierte auch regelmässig gute Angriffe mit weiten Zuspielen. Kyen Sopa

Der ehemalige Berner blieb für einmal ohne grossen Einfluss aufs Spiel. In den letzten Wochen erarbeitete er sich aber bei den Lions mit konstanten Leistungen immer mehr Eiszeit. Das Boxplay

In über 86 Prozent der Fälle hat der SCB in dieser Saison Erfolg im Penaltykilling und ist damit das drittbeste Team in Unterzahl. In Zürich stimmte die Zuordnung nun aber bei den ersten beiden Zürcher Powerplays nicht. Die Folge: ein früher 0:2-Rückstand.

Im ersten Spiel nach der jüngsten 17-tägigen Coronapause bekundeten die Berner Mühe, den Rhythmus zu finden. Besonders die Arbeit unmittelbar vor dem eigenen Tor funktionierte in Unterzahl noch nicht wunschgemäss: 52, respektive 62 Sekunden brauchten die Gastgeber bei den ersten beiden ersten Powerplays jeweils nur, um zu treffen. Torschütze war zweimal aus kurzer Distanz Chris Baltisberger. Der Vorkämpfer der Zürcher sucht diese Position immer wieder, dass er allerdings so viel Platz erhält, ist nicht die Norm.

Durch einen Energieanfall von Christian Thomas drei Minuten vor Drittelsende hielt sich der Schaden in Grenzen. Und weil Mika Henauer 59 Sekunden vor Schluss des Mittelabschnitts mit einem sehenswerten Handgelenkschuss der Ausgleich gelang, war noch einmal alles möglich.

Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions - SC Bern 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)



9059 Zuschauer. – Tore: 5. Chris Baltisberger (Roe, Malgin/Ausschluss Untersander) 1:0. 13. Chris Baltisberger (Weber, Malgin/Ausschluss Gerber) 2:0. 17. Thomas 2:1. 40. Henauer (Kahun) 2:2. 51. Roe (Schäppi, Bodenmann) 3:2. 58. Malgin 4:2. 59. Thomas 4:3. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4-mal 2 Minuten gegen Bern.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Azevedo (persönliche Gründe), Flüeler, Andrighetto, Noreau, Diem (krank), Morant und Trutmann (verletzt), Bern ohne Jeffrey (verletzt), Praplan, Thiry (krank) und Conacher (überzählig). – 59. Timeout Bern, ab 59:05 ohne Goalie.

So lange die Zwangspause für die Berner zuletzt war, so intensiv werden die nächsten Wochen. Neun Partien stehen noch auf dem SCB-Menü, ehe am 28. Januar spätabends die Olympia-Pause beginnt. Weiter geht es mit den Auswärtsspielen in Biel (Mittwoch) und Lausanne (Freitag), ehe am Samstag Genf-Servette in der PostFinance-Arena gastiert.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

