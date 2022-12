Der BSV bezwingt den Aufsteiger – Die Rückkehr des Hoffnungsträgers 36:29 gewinnen die Berner Handballer gegen Kreuzlingen. Eine vorzügliche Leistung gelingt dem genesenen Linkshänder Pontus Zetterman. Adrian Horn

Pontus Zetterman (rechts) zaubert wieder. Archivfoto: Christian Pfander

Es war der Moment, auf den sie gewartet hatten.

Vor 10 Tagen feierte Pontus Zettermann nach langwieriger Verletzung sein Comeback, die Berner können wieder auf die Dienste ihres so wichtigen Linkshänders zählen. Einen sehr überzeugenden Eindruck hatte der Schwede in seiner ersten Saison für den BSV hinterlassen. Und nun, am Freitagabend und in seiner dritten Partie nach der Rückkehr in den Spielbetrieb, war er erstmals wieder ein Faktor.

Bereits wieder der «Beste»

Martin Rubins Team machte in der zweiten Halbzeit gegen Kreuzlingen aus einer knappen Führung einen deutlichen Vorsprung, und das war auch das Verdienst des kreativen Aufbauers, der fünfmal warf und dabei stets erfolgreich war. Zum Best Player der Hausherren wurde der 28-Jährige nach dem 36:29-Sieg gekürt.

Mit dem Erfolg gegen den Aufsteiger festigte der BSV seinen Platz im Mittelfeld.

