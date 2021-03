Brauisaal in Madiswil – Die Rückkehr der Turner In den historischen Saal des ehemaligen Restaurants Brauerei zieht im Oktober die Praxis Physio 3 aus Kleindietwil ein. Jürg Rettenmund

Die Physio 3 aus Kleindietwil will in den Saal des ehemaligen Restaurants Brauerei einziehen (von links): Mirko Vifian, Stephan Wildi und Samuel Gerber. Fotos: Raphael Moser

Noch bewegen sich die Physiotherapeuten Mirko Vifian, Stephan Wildi und Samuel Gerber in einer Rumpelkammer. Dem Saal neben der Gnuss-Insle in Madiswil sieht man an, dass er längere Zeit nicht mehr in Gebrauch war. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man den Charme des Heimatstilraums mit Bühne und Empore.

Richtig zu glänzen beginnt dieser, wenn die drei Inhaber und Betreiber des Physio 3 von ihren Plänen erzählen. Im ehemaligen Arzthaus in Kleindietwil starteten sie im April 2015 mit ihrem Unternehmen. Inzwischen wurde es ihnen dort zu eng. «Im Trainingsräumchen kommen wir mit unseren Kundinnen und Kunden nicht mehr aneinander vorbei», sagt Mirko Vifian.