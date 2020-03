Thuner Fensterbauer ist pleite – Die Ruchti Aerni AG ist Konkurs Schockmeldung für die Thuner Wirtschaft: Der Fenster- und Metallbauer Ruchti Aerni AG meldet Konkurs an. 220 Mitarbeiter verlieren ihren Job Marco Zysset UPDATE FOLGT

Der Firmensitz der Rutchti Aerni AG in Thun. Foto: PD

Die Ruchti Aerni AG mit Standorten in Thun, BE, Arisdorf BL und Oberriet SG ist Konkurs. Damit schliesst innerhalb weniger Tage bereits das dritte große Fensterbauunternehmen in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung der Firma heisst. Inhaber und Geschäftsführer Daniel Ruchti habe bis zuletzt gehofft, einen Investor finden zu können. «Die negative Marktentwicklung im Fensterbau spitzte sich in den letzten drei Jahren jedoch noch einmal deutlich zu», schreibt die Ruchti Aerni AG. «Nicht nur die Produktionskosten von Kunststofffenstern glichen sich auf europäisches Niveau an, auch die für den Projektablauf nötigen Dienstleistungen gerieten unter immer höheren Preisdruck.» Der Gewinneinbruch im Fensterbau habe nicht mit dem Erfolg im Metallbau ausgeglichen werden, können - und eine alleinige Weiterführung dieses Geschäftsbereiches sei aufgrund der Schuldensituation nicht möglich. Insgesamt verlieren an allen vier Standorten 220 Personen ihren Job. Für einige Lernende konnten bereits Anschlusslösungen gefunden werden.